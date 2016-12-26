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Filiz'den,Mehmet Akif Ersoy mesajı



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DENİZLİ (İHA) - AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 80. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Mehmet Akif'i anlamak, esasen kendimizi, milletimizi, öz değerlerimizi tanımaktır" dedi.

Mesajında yeni nesillerin, onun millet sevgisinden, bağımsızlık inancından ve mücadele azminden öğrenecekleri çok şey olduğunu söyleyen Başkan Filiz; "Mehmet Akif gibi değerleri yaşatmak, hatıralarına sahip çıkmak, eserlerini, fikirlerini, felsefesini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünkü nesillere anlatmak önemli bir görevimizdir" dedi.

Mehmet Akif'in, inancıyla sanatını bir arada tutabilmiş, sarsılmaz karakteriyle de toplum tarafından sevilmiş yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biri olduğunu belirten Necip Filiz;" Mehmet Akif Ersoy, arkasında bıraktığı birçok şiirleriyle olduğu kadar, Vatan mücadelesine yaptığı katkılarıyla da övgüyü hak eden, vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir kişiliğe sahip olması nedeniyle örnek alınacak bir sevgi ve dava adamı olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Filiz, mesajında Milli Şair Ersoy'un "Sessiz yaşadım kim beni nereden bilecek" dizelerinde ki gibi sessizce göçüp gittiğini ama buna rağmen unutulmayan bir isim olarak Türk milletinin hafızasında asla silinmeyecek bir yeri olduğunu ifade belirterek, " Aziz milletimizin destan yazdığı İstiklal mücadelemizin muvaffakiyetinde şüphesiz, cephedeki kahramanlarımız kadar manevi önderlerimizin de büyük emeği vardır. Bu manevi önderlerin başında da İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy gelmektedir. Ersoy, vatan ve millet sevgisini, istiklal ve hürriyet mücadelesini Türkçe'nin eşsiz anlatımıyla yazdığı şiirleri ile toplumun her kesimine anlatmıştır. Sahip olduğu bağımsızlık aşkı ve vatanseverliği ile edebiyatçı sıfatının ötesinde Mehmet Akif Ersoy, Milli mücadele yıllarında yaptığı çalışmalarla bağımsızlık meşalesinin Anadolu'nun tamamına yayılmasına vesile olmuş asla unutulmayacak bir şahsiyettir. Söyledikleri ve yaşadıklarıyla bir bütünlük arz eden Akif yalnızca bir destan yazmamış, bu milletin acılarını, mazisini, kültürünü, zor günlerini, çilelerini ve bunların çarelerini göstermiştir."

O'nun yazdığı İstiklal Marşı, parçalanmış, darmadağın edilmiş, yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun, şahlanışının destanı olduğunu vurgulayan Filiz, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı kalemiyle değil; yüreğiyle yazmıştır. Akif, ruh dünyası, vatan millet sevgisi ve mücadele azmi ile örnek bir şahsiyet olarak gönüllerimizdeki yerini yücelterek korumaya devam edecektir. Bu vesile ile merhum Milli Şairimizi vefatının 80. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

(İA-Y)



26.12.2016 15:39:16 TSI

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