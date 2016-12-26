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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Hasköy'de halı saha çatısı çöktü

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:38
Hasköy'de halı saha çatısı çöktü
Hasköy'de halı saha çatısı çöktü

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü.
Kentte kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Hasköy ilçesinde Hasköy Yatılı Bölge Ortaokuluna (YBO) ait halı sahanın çatısı ağır kış şartlarına dayanamayarak çöktü. Halı sahada hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ise olmadı.
Muş Valiliği tarafından daha önceden yayınlanan genelge ile 'üzerinde kar biriken halı sahaların temizleninceye kadar kapatılacağını' duyurmasıyla olası bir faciayı önlemiş oldu.
(UU-MSA-Y)

26.12.2016 15:42:29 TSI
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