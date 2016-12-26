Melihat Gülses kulakların pasını sildi
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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın düzenlediği Türk Müziği Konseri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.
Klasik Türk Müziği solisti Melihat Gülses'in güçlü yorumuyla büyük beğeni topladığı geceye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da katıldı. Melihat Gülses konserde; "Bir Esmer Dilberin Vuruldum Hüsnüne, Damlalar, Ne Senin Aşkına Muhtaç Ne Esirin Olacağım, Söyle Naz mı Bu Kaş Çatış, Kuş Olup Uçsam, İncecikten Bir Kar Yağar, Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim, Çok Aşığın Var" gibi Türk Müziğinin unutulmaz eserlerini, Türk müziği sazları ve piyano eşliğinde seslendirdi. Melihat Gülses'e; kemençede Neva Gülses Yarden, udda Mete Aslan, viyolonselde Murat Süngü, kanunda Can Yıldırım ve piyanoda Faris Akarsu eşlik etti.
(İHA-MET-Y)
26.12.2016 15:43:24 TSI
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