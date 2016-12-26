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Sihirli sözcük sevgi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - VM Medical Park Hastanesi, beğeniye sunduğu 'Sihirli sözcük: sevgi' isimli fotoğraf sergisiyle dikkat çekti.

Sergide yer alan fotoğraflarda kadın, erkek, çocuk, yaşlı, engelli ve engelsiz tüm bireylerin sevgi sözcüğü karşısındaki tepkilerin fotoğraflandığı "Sihirli Sözcük: Sevgi" isimli fotoğraf sergisi ortak dilinin sevgi olduğu mesajını verdi. Nilüfer İş Okulu'nda fotoğraf sanatçısı Birgül Yıldırır'ın hazırladığı, birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı anlamlı sergi hastaneye gelenler tarafından büyük beğeni topladı. VM Medical Park Müdür Yardımcısı Esra Molla, "Bu fotoğrafları görünce gülümsememek mümkün değil. İnsanlar arasında sevgi sihirli sözcük olduğunu daha iyi anladım. Sabahtan beri insanların yüzünde bir tebessüm var. Gururluyuz. Sevgi herkesi gülümsetiyor. Bunun içinde yer almak da bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Yıldırır ise, "Zihinsel engelli bireylerin okullarında çok mutlu, neşeli olduklarını gözlemledim. Sonra sevgi sözcüğünü söylediğimizde nasıl tepki vereceklerini merak ettim. Ortaya böyle bir sergi çıktı. Bu proje, 3 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. Ama asıl önemli noktası, insanlarda zihinsel engelli bireylerle ilgili farkındalığını oluşturmak ve onları ayrıştırmadan aslında hepimizin bir olduğunu anlatmak gibi bir amaca hizmet etmesidir" dedi.

Hastaneye gelenlerin beğenisine sunulan fotoğraflar, 8 Ocak tarihine kadar sergilenecek.

(AÇ-



26.12.2016 15:44:07 TSI

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