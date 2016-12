YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kiraz'dan su kesintilerine tepki

Kiraz'dan su kesintilerine tepki

- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:

- "Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda"



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son günlerde yaşanan su kesintilerine tepki göstererek, "Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda" dedi.

Her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşın kendilerini arayarak su kesintisi ile ilgili şikayetlerini ilettiklerini belirten Başkan Kiraz, "Vatandaşlar gün içerisinde sularının çok kesilmesinden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle çevre yolunun altında kalan mahallelerde günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar su kesintileri nedeniyle canlarından bezmiş durumda" diye konuştu.

Birçok vatandaşın uzun süren su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadığını ileri süren Kiraz, "Yeşiltepe'de Çarmuzu'da Dilek'te Kaynarca'da, Fırat Mahallesinde ve Zaviye Mahallesinin önemli bir bölümünde su kesintisinin hemen hemen her gün yaşandığını vatandaşlar bizzat bize iletiyor. Vatandaşlar bu su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadıklarını da söylüyorlar. Bu önemli bir sorun yumağı haline geldi. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. MASKİ su kaynağının yetersiz olduğunu ifade ediyor ama şu ana kadar bir önlem alınmaması da kötü bir durum. Eğer bu sorun çözülmezse ileride çok büyük problemler ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında çok ciddi problemler yaşayabiliriz. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Ne yapacaksanız yapın ve bu sorunu çözün. Kış günü vatandaşlar su sorunu yaşıyorsa 2 ay sonraki durumu hiç düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu.

(BT-BRN-Y)



26.12.2016 15:44:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER