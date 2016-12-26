Kiraz'dan su kesintilerine tepki
- CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz:
- "Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda"
(Fotoğraflı)
Barış Türel
MALATYA (İHA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, son günlerde yaşanan su kesintilerine tepki göstererek, "Vatandaşlar su kesintileri yüzünden canlarından bezmiş durumda" dedi.
Her gün çeşitli mahallelerden birçok vatandaşın kendilerini arayarak su kesintisi ile ilgili şikayetlerini ilettiklerini belirten Başkan Kiraz, "Vatandaşlar gün içerisinde sularının çok kesilmesinden dolayı çok ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar. Özellikle çevre yolunun altında kalan mahallelerde günün 3-4 saati dışında su bulmak mümkün değil. Dolayısıyla vatandaşlar su kesintileri nedeniyle canlarından bezmiş durumda" diye konuştu.
Birçok vatandaşın uzun süren su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadığını ileri süren Kiraz, "Yeşiltepe'de Çarmuzu'da Dilek'te Kaynarca'da, Fırat Mahallesinde ve Zaviye Mahallesinin önemli bir bölümünde su kesintisinin hemen hemen her gün yaşandığını vatandaşlar bizzat bize iletiyor. Vatandaşlar bu su kesintileri nedeniyle hiçbir iş yapamadıklarını da söylüyorlar. Bu önemli bir sorun yumağı haline geldi. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. MASKİ su kaynağının yetersiz olduğunu ifade ediyor ama şu ana kadar bir önlem alınmaması da kötü bir durum. Eğer bu sorun çözülmezse ileride çok büyük problemler ortaya çıkar. Özellikle yaz aylarında çok ciddi problemler yaşayabiliriz. Ben buradan Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ'ye çağrıda bulunmak istiyorum. Ne yapacaksanız yapın ve bu sorunu çözün. Kış günü vatandaşlar su sorunu yaşıyorsa 2 ay sonraki durumu hiç düşünmek bile istemiyorum" şeklinde konuştu.
(BT-BRN-Y)
26.12.2016 15:44:14 TSI
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