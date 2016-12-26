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U13 ve U18 Basketbol Mahalli Ligi sona erdi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol il temsilciliğinin 2016 yılı faaliyet programında yer alan ve 22 Ekim-24 Aralık tarihleri arasında yapılan U-13 ve U-18 Mahalli Ligi sona erdi.

Tecde Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda U-13 ve U-18 kategorilerinde beş takım mücadele etti.

Atatürk Spor Salonunda yapılan final müsabakalarda başarılı olan takımlara kupalarını Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç tarafından verildi.

U-13 kategorisinde birinci Yıldızlar Basketbol, ikinci Royal Basketbol, üçüncü Malatyaspor Basketbol oldu.

U-18 kategorisinde ise Malatya Büyükşehir Belediye birinci, Gençlik Hizmetleri Basketbol ikinci, Maraton Basketbol üçüncü oldu.

(MT-BRN-Y)



26.12.2016 15:45:55 TSI

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