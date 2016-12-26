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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarı'na katıldı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:45
Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarı'na katıldı
Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara Üniversite Tanıtım Fuarı'na katıldı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara'da düzenlenen ve pek çok üniversitenin yer aldığı Üniversite Tanıtım Fuarı'na katıldı.
İki gün boyunca yüzlerce lisenin katılım gösterdiği fuarda üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verilerek, öğrencilere ve rehber öğretmenlere de tanıtım materyal desteği sağlandı.
Çoğunluğunu üniversite adayı öğrencilerin, velilerin ve rehber öğretmenlerin oluşturduğu fuar, yoğun ilgi görürken, aynı zamanda üniversitenin istihdâm odaklı bölümleri, programları, öğrencilerine sunduğu imkânlar, kulüp faaliyetleri, yurt dışı öğrenci hareketliliği anlatıldı.
(OA-OA-Y)

26.12.2016 15:49:16 TSI
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