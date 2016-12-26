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Adıyaman'da Köy Bilgi Sistemi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Köy muhtarlarından gelen köylerin ihtiyaç ve talepleri bundan böyle elektronik ortamda incelenerek bir veri bankasının oluşturulacağı 'Köy Bilgi Sistemi' hayatı geçiriliyor.

Köy Bilgi Sistemi ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda Ar-Ge ekibinden Hamza Geyik, Vali Abdullah Erin'e slayt eşliğinde bir sunum yaparak, geliştirilen sistemin iş ve işleyişi ile ilgili bilgi verdi.

Hayata geçirilen Köy Bilgi Sistemi ile köylerin ihtiyaç ve taleplerinin bundan böyle elektronik ortama aktarılarak bir veri tabanı oluşturulacağını kaydeden Vali Abdullah Erin, "Hayata geçirilen bu sistemle amaç, Adıyaman merkez ve ilçelerde bulunan köylerle ilgili bir kurumsal hafıza oluşturarak köylerimizde ihtiyaç olarak bildirilen talepleri gruplandırmak, iş ve işlemleri hızlandırmak, köylerimizden gelen talep bilgilerine hızlı erişim sağlamak ve gerekirse talep ile ilgili süreci ilgili köy muhtarlarıyla paylaşmaktır. Bu sistemle köylerimizin tüm ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bir veri tabanı oluşturulacak. Bu projede yer alacak Ar-Ge personeli köylerimizin genel bilgileri, yol bilgileri, personel bilgileri, eğitim ve sağlık hizmetleri, köye yapılan yatırımları ve yardımları periyodik bir şekilde sisteme aktaracak ve köyden gelen istek, öneri ve şikayetleri kurumsal hafızaya alarak gerektiğinde gelişmiş raporlamalarla bilgiye erişimi hızlandıracaktır" dedi.

(AHM)



26.12.2016 15:50:28 TSI

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