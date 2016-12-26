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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas Belediyespor rakibini 3 - 1 yendi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:48
Milas Belediyespor rakibini 3 - 1 yendi
Milas Belediyespor rakibini 3 - 1 yendi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesini Büyük Erkekler Voleybol Türkiye İkinci Lig 1. grubunda temsil eden Milas Belediyespor Milas Spor Salonu'nda rakibi İzmir Saınt Joseph karşısında iyi oyunun karşılığını 3-1'lik galibiyet ve 3 puan ile aldı.
Ligde grubunda 15 puan ile üçüncü sırada yer alan İzmir Takımı ile 13 puanla dördüncü sırada yer alan Milas Belediyespor arasındaki voleybol lig maçı oldukça heyecanlı ve güzel geçti.
Takım olarak gününde olan Milas Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları özellikle smaç vuruşlarında etkili servis karşılamada dikkatli oyunu ile maçta seri sayılar aldı.
Karşılaşma sonrasında galibiyet ve üçüncülük keyfini taraftarları ile yaşayan Milas Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları sevinç ve mutlulukları tribünlerden destek aldı ve ayakta alkışlandı.
Sevdamsın Yeni Milasspor Taraftarlarının yanı sıra Yeni Milasspor Kulüp Başkanı Hasan Özmen ve yönetim ekibi tam kadro maçı izleyerek sporculara tribün desteğini verdiler.
Milas Belediye ve Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Tokat ve meclis üyeleri ile oldukça çok sayıda voleybol severde karşılaşmayı izleyerek maçın kazanılmasında pay sahibi oldular.

Milas Belediyespor: 3-İzmir Saınt Joseph: 1
Maçın Hakemleri: Gülgün Çankaya (Aydın Bölgesi), Tolga Özüdoğru, Hasan Erdoğan, Ayşe Diğer, Olgun Akdoğan, Duygu Kaman
Gözlemci: Cengiz Meriç
Milas Belediyespor: Anıl Paltooğlu (Kaptan), Tugay Uçak (Libero),Tuğberk Atıcı, Burak Yıldız, Ercan Sözener, Halil İbrahim Ölmez, Abdülkadir Özdemir, Ahmet Şahin, Batuhan Ragıp Şen, Soner Çay, Ali Özdemir, Berk Seray Söylemez, Akay Çalık (Libero)
Antrenör: Osman Çakıray
Yardımcı Antrenör: Sefa Koşar
İzmir Saınt Joseph: Tolga (Kaptan), Sidar, Yunus, Fatih, Berkay, Yiğit, Berke, Kaan, Ensar, Berktuğ, Osman(Libero)
Antrenör: Osman Kürekçi
(ÇP-MB-S)

26.12.2016 15:50:14 TSI
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