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Başkan Avcu, Kaymakam Çağlar'ı ağırladı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Bigadiç'in yeni Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret etti.

Bigadiç'e yeni atanan Kaymakam Altuğ Çağlar, iadeyi ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği belediye ziyaretinde Belediye Başkanı İsmail Avcu ile görüştü. Kaymakam Çağlar ve Başkan Avcu ,İyi niyet ve beklentilerin yanı sıra karşılıklı paylaşma ve destek olma temennisinde bulundular. İlçenin bir bütün olarak sorunları sahiplenmesi ve çözüm odaklı hareket edebilmesi adına Belediye-Kaymakamlık işbirliğinin önemli olduğunu söylediler. Sıcak bir sohbet havasında geçen görüşme esnasında Bigadiç'e ait değer konuları üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

(BD-



26.12.2016 15:47:51 TSI

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