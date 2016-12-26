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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Palandöken Belediyesi, ilk yarıyı mutlu kapattı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 15:49
Palandöken Belediyesi, ilk yarıyı mutlu kapattı
Palandöken Belediyesi, ilk yarıyı mutlu kapattı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi Erkekler B grubunda mücadele veren Palandöken Belediyesspor, ilk yarının son maçında deplasman da güçlü rakibi Payas Belediyesine konuk oldu.
Payas Kapalı Spor Salonu da oynanan karşılaşmada maçın ilk setinde iyi bir performans sergileyen Palandöken Belediyespor, seti 14-25 önde tamamladı. İkinci sette zorlansa da rakibine fırsat vermeyerek 23-25 almasını bildi. Üçüncü sette de üstünlüğü koruyamayan Payas Belediyesi, Palandöken Kartallarına 19-25 kaybetmekten kurtulamadı. Palandöken Belediyesporun aldığı bu sonuçla birlikte liderin hemen arkasın da şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi. İlgin ilk yarısını galibiyetle tamamlayan Palandöken Belediyespor 13 lig maçın da sadece bir mağlubiyeti bulunuyor.
(ERZ-AT-Y)

26.12.2016 15:53:13 TSI
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