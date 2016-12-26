Başkan Özakcan'a destek plaketi
(Fotoğraflı)
Murat Uçkaç
AYDIN (İHA) - Efeler Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.
Efeler Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Başaran, Müdür Yardımcısı Pınar Akıncı ve okul öğrencileri, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Başaran, okullarının bakım, onarım ve bahçe düzenlemesine vermiş olduğu destekten dolayı Başkan Özakcan'a plaket takdim ederek teşekkür etti.
Düzenlenen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Eğitime yapılan destek ve yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Çocuk ve gençlerimizin kaliteli ve daha modern ortamlarda eğitim görmeleri çok önemlidir. Eğitim mekanları bakımlı ve düzenli olursa, orada eğitim alan öğrencilerin başarı oranı da o ölçüde artacaktır. Öğrencilerimiz başarılı olunca da ülkemiz başarılı olur. Bu nedenle çocuklarımızın kendileri için iyi bir gelecek ve topluma yararlı bireyler olarak yetişebilmeleri için, belediye olarak eğitim kurumlarımıza imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak kendisini ziyaret eden Efeler Anadolu Lisesi idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.
(MU-MB-Y)
26.12.2016 15:54:06 TSI
NNNN