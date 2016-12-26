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Fatsa'da yeni bir tiyatro kuruldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni bir tiyatro kuruldu.

Daha önce Fatsa Kıvılcım Tiyatrosu'nda görev alan İbrahim Çapkın, Zekeriya Eruzun ve Ogün Özcan bu kez yeni kurdukları Tiyatro Beyaz Perde'de bir araya geldiler. Buna göre Zekeriya Eruzun'un başkanlık, Ogün Özcan'ın müdürlük, İbrahim Çapkın'ınsa genel sanat yönetmenliği görevini üstlendiği bildirildi.

Fatsa Belediyesi mevkisi Plevne Meydanı'ında, girişte bir bankanın bulunduğu binanın üçüncü katında hizmet verecek olan Tiyatro Beyaz Perde Müdürü Ogün Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık altı yıldır tiyatro çalışmalarının içinde bulunduğunu, yerelde özel tiyatro yapmanın zorluğunu gördüğünü, buna rağmen yepyeni bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi.

Fatsa ve Ordu genelinde tiyatro adına yapılmayanları yapmaya çalışacaklarının altını çizen tiyatrocu Ogün Özcan, kurulan yeni tiyatro sayesinde genç yeteneklere sahip çıkacaklarını ve bu anlamda önemli bir sosyal sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Tiyatroya gönül veren herkese kapılarının açık olacağını kaydeden Özcan, "Daha önce kafe işleten biri olarak Fatsa'da insanların, özellikle gençlerin sosyal anlamda iyice bunaldığını ve sıkıştığını çok iyi biliyorum. Tiyatroyu kurmamızın amaçlarından biri de, o insanlara nefes olmaya çalışmaktır. Bir şehrin yaşanılası olması için sosyal, sanatsal ve kültürel imkanlara ihtiyaç vardır. Bu anlamda elimizi taşın altına koyduğumuzu düşünüyorum" dedi.

(AA-SLH-Y)



26.12.2016 15:55:07 TSI

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