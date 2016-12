YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. GMİS, taban eğitim seminerleri devam ediyor

Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamam'da devam ediyor.

GMİS Merkez Şube Taban Eğitim Semineri 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel'de gerçekleştirildi. Seminere GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Hakkı Arslan, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Sendikamız Merkez Servisleri Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu, Şube Sekreteri Aysel Y. Kocabaş, Şube Mali Sekreteri Satılmış Öztürk, Şube Teşkilat Sekreteri Hayri Tavukçu ve 130 Merkez Servisleri çalışanı katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci; "Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarını kullanma mecburiyeti var. Türkiye'nin daha çok sondaj yapıp yeni kaynaklar bulma mecburiyeti var. Türkiye'nin Maden Tetkik Arama Kurumu'na, Zonguldak'a, TTK'ya ihtiyacı var. TTK'nın özellikle Maden Makinaları Fabrikası'na ihtiyacı var. Fabrikamız, sadece TTK'ya değil, bölgemizde ve ülkemizde madencilik sektörüne hizmet verebilecek birikime sahiptir. 1910 yılından bugüne hizmet vermektedir. 1940 yılında Fransızlardan devralınmıştır. 1970'li yıllarda yaklaşık bin kişinin çalıştığı fabrikada bugün çalışan sayısı 250 civarındadır. Maden Makinaları Fabrikamız, demiryolları, yüksek gerilim ve diğer birimleriyle Merkez Servisleri TTK'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Çeşitli toplantılarda, basın açıklamalarımızda, gazetemizde, internet sayfamızda bu gerçekleri anlatıyoruz. Mutlaka okuyunuz ve çevrenizdekilere anlatınız. Biz kendi gündemimizi kendimiz oluşturmak zorundayız. Türkiye'nin taşkömürü ithalatı için yılda 4-5 milyar dolar harcayacak lüksü yoktur" dedi.

Seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sendika olarak, madenciler olarak zor bir dönemdeyiz. Böyle belirsiz bir ortamda toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayacağız. Her zamankinden çok birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, mücadeleye ihtiyacımız var. Sadece Zonguldak'ın değil, Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Öğreneceğiz, kenetleneceğiz, anlatacağız, mücadele edeceğiz. Merkez Servislerimiz her zaman bu mücadelenin öncüsü olmuştur. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız.

Burada değerli hocalarımız var. Dünyadan, Türkiye'den, Sendikamız tarihinden önemli bilgileri bize aktaracaklar. Az zamanda çok şey öğrenmek ve öğrendiklerimizi hayatın her alanında anlatmak zorundayız. Çünkü bu mücadeleyi, ailemiz, eşimiz, dostumuz ve demokrasiden yana olanlarla, bölgemizin, ülkemizin geleceğine kafa yoranlarla birlikte vermek durumundayız."

Uludağ ve Demirci'nin konuşmalarının ardından GMİS'in tarihçesinin ve faaliyetlerinin anlatıldığı belgesel film gösterimi yapıldı. Seminerde; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, "Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar" ile "Çalışma hayatının güncel sorunları"; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, "Dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmeler ve emekçiler üzerindeki etkisi"; Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral, "Genel Maden İşçileri Sendikası Tarihi"; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Eren Korkmaz, "Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları" konularında eğitim verdi.

Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiği toplantıda güncel sorunlar da ele alındı. Değerlendirme toplantısının ardından sertifika töreni düzenlendi. Seminer toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

26.12.2016 15:57:07 TSI

