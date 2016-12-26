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Oda ve kooperatif başkanlarından Kaymakam Çelenkoğlu'na ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki oda ve kooperatif başkanları, Salihli'ye yeni atanan Kaymakam Turgut Çelenkoğlu'na 'hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Salihli Kaymakamlığına atanan Turgut Çelenkoğlu'na 'hoş geldin' ziyaretleri devam ediyor. Son olarak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Kundura Saraçlar ve Tabaklar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Celil Şenal, İnşaatçılar Odası Başkanı Davut Dilek, Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Rifat Yavaş, Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı, Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Azak, Kahveciler Odası Başkanı İbrahim Demirdoğan, Marangozlar ve Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Mustafa Kemal Alacalı, Kaymakam Çelenkoğlu'nu makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, ziyaretlerinden dolayı Salihli'deki oda ve kooperatif başkanlarına teşekkür etti.

(BA-ÖND-Y)



26.12.2016 15:57:56 TSI

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