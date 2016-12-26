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Bodrum Golf Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Fikret Öztürk Kulüpler Şampiyonasını Bodrum Golf Kulübü ikinci kez Türkiye 1'incisi oldu.

Turnuvaya Türkiye den 6 kulüp, Kıbrıstan ise 1 kulüp olmak üzere toplam 7 kulüp katıldı. Turnuvada kulüplerin üst seviye 12 şer oyuncusu oynadı. Üç gün süren turnuva sonunda Bodrum Golf Kulübü 1'inci, Kemer Golf Kulübü 2'inci,Taurus Golf Kulübü ise 3'üncü oldu.

Antalya'da 18 çukurlu 19 saha mevcut iken, Bodrum da 9 çukurlu bir sahaya sahip olmasına rağmen sporcuların yarışmalarda başarı elde etmesi takdir topluyor. İş adamı Fikret Öztürk'ün başkanı olduğu Bodrum Golf Kulübünün kulüp kaptanlığını Hüseyin Demirağ yürütüyor.

Bodrum da kulüp binasında bir araya gelen Bodrum Golf Kulübünü ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da kulüp üyelerinin başarılarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek başarılarının devamını diledi.

(EA-MB-Y)



26.12.2016 15:58:48 TSI

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