Efeler Belediyesi'nden Adnan Menderes Mahallesi'ne iki yeni park

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi'nde oluşturduğu iki yeni parkı düzenlenen tören ile hizmete açtı.

Eski senatörler merhum Halil Nüshet Goral ile merhum Ahmet Metin Taş'ın isminin verildiği ve Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen parkların açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Eşi Gülay Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Ülkü Kurukaya Dalar, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, merhum Ahmet Metin Taş'ın kızı Seda Okay, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Parkın açılış töreninde ilk olarak konuşan Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sedat Uygun, "Merhum senatörlerimiz eski senatör olarak gönüllerde yaşayacak olmasından dolayı oldukça mutluyuz. Aydın'a katkı sağlayıp, iz bırakan şahısları unutmamak ve ailelerini onöre etmek amacıyla iki parkımızın mahallemize kazandırılmasından dolayı Başkanımız Mesut Özakcan başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Merhum Ahmet Metin Taş'ın kızı Seda Okay'da babasını hatırlayarak ismini parkta ölümsüzleştirdiği için Belediye Başkanı Özakcan'a teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden ve Efeler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tolan, yeni açılan parkların mahallelerine hayırlı olmasını diledi. Tolan, "Gönül isterdi ki daha güzel daha neşeli bir açılış olsun. Ancak son günlerde yaşanan terör olayları hepimizin içini yakıyor. Allah bu millete bir daha Kurtuluş Savaşı göstermesin. Şehit olan güvenlik güçlerimizin ve saldırılarda hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Umarız bundan sonraki açılışlarımız daha neşeli, yüzlerimizin güldüğü ortamlarda gerçekleşir" diye konuştu.



Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, sabahları terör haberleri yerine barış, kardeşlik haberleri duymak istediğini belirterek, "Tüm dünya geldiğimiz noktada bir kaos ortamından geçiyor. Ülkemiz yıllardır bir terör belasını yaşıyor ve giderek daha çok şehit verdiğimiz kötü günler görüyoruz. Her gün sabah şehit haberleri duyarak uyanmak yerine huzur, barış ve kardeşlik istiyoruz. Biz bu Cumhuriyet'i kolay kurmadık. Cumhuriyet'in kıymetini, demokrasimizin önemini, değerini bilmek, geliştirmek ve gelişen demokrasimiz ile Cumhuriyetimizi taçlandırarak daha huzurlu, daha mutlu, gelecek nesillerimize daha güzel bir Türkiye bırakmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.



Efeler Belediyesi olarak ilçeyi daha modern ve yeşil bir görüntüye büründürmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özakcan, "Geçmişte siyasi kimlikleri ile, parlamentoda senatör ve milletvekili olarak yaptıkları görevler ile her zaman iz bırakmış ve şahsen yakınen tanıdığım çok değerli kıymetlerimizdi. Onların manevi şahsiyetlerini parklarımızda yaşatmak istedik. Parklar hoşça vakit geçirdiğimiz ve huzuru soluduğumuz mekanlarımızdır. Göreve geldiğimizden bu güne kadar, mahalleye dönüşen köylerimiz dahil olmak üzere, ilçe merkezimizde de park alanı olarak değerlendirebileceğimiz her alanı gördüğünüz şekle büründürmek gayretinde olduk. 50'nin üzerinde yeni park açtık. 350'ye yakın parkımızı tekrar restore ederek daha sevimli ve kullanılabilir hale getirdik. Parklarımızın Aydınımıza, Efeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Efeler Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tolan ve merhum Ahmet Metin Taş'ın kızı Seda Okay kurdeleyi beraber keserek, parkın açılışını gerçekleştirdi. Parkı gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özakcan, parkın asıl sahipleri olan çocuklara kendi elleri ile topitop ve çikolata ikram ederek, çocuklarla bir süre sohbet etti.

Açılışın ardından tüm misafirlere Efeler Belediyesi tarafından hazırlatılan keşkek ikram edildi.



HALİL NÜZHET GORAL KİMDİR?

1922'de Şanlıurfa'da doğmuştur. Kara Harp Okulu'nu bitirmiştir. Topçu Kıdemli Yüzbaşı rütbesindeyken istifa etmiş, çiftçilikle uğraşmıştır. 1968-1977 Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyeliği ve 17. Dönem Aydın Milletvekilliği yapmıştır. 2010 yılında vefat etmiştir.

AHMET METİN TAŞ KİMDİR?

1931'de Aydın'da doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitirmiştir. O dönemde Aydın'ın ilk eczanelerinden olan Metin Taş Eczanesi'ni açmıştır. Aynı yıllarda Adyın Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Ahmet Metin Taş Aydınspor'un kurucularından ve ilk başkanlarındandır. Demokrat Parti Gençlik Kollarında başlayan siyasi hayatı Parti İl Başkanı olarak devam etmiştir. 1977-1980 yılları arasında Senatör olarak Parlemento'da görev yapmıştır. Aydın Tekstil'de kuruculuk ve başkanlık yapmıştır. 1986 yılında vefat etmiştir.

26.12.2016 15:59:34 TSI

