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Prostat büyümesini önlemek için beslenme tavsiyeleri



(Fotoğraflı)



Emrah Kızıl

DİYARBAKIR (İHA) - Op. Dr. Sait Yamiş, prostat bezinin büyümesinin önlenmesi için beslenmenin önemine dikkat çekti. Kırmızı etin çok fazla tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yamiş, "Yumurta, süt, soya, balık, tavuk ve peynir gibi gıdalar ise hastalığın önlenmesinde oldukça etkilidir" dedi.

Özel Bağlar Hastanesi'nden Op. Dr. Sait Yamiş, genelde 40 yaş üzeri erkeklerde görülen prostat hastalıklarının prostatın büyümesi ve prostat iltihaplanması olmak üzere iki ayrı şekilde görüldüğünü söyledi. Prostat büyümesinin, kişinin hayat kalitesini ciddi anlamda düşürdüğünü ifade eden Yamiş, "İdrar yapmaya başlamada zorluklar, idrarın kesik kesik yapılması, sık ve acil idrar yapma gereksinimi, idrarın tam boşaltılamaması, idrar çıkarmak için zorlanma ve ıkınma, idrarda kan görülmesi, idrar bittikten sonra damlamalar ve idrar yapılırken yanma hissi gibi durumlar prostat büyümesinin en sık görülen belirtileridir" diye konuştu.



"Protein ağırlıklı beslenme büyümeyi engelleyebilir"

Prostat bezinin büyümesinin önlenmesi için hastaların beslenmeleri ile ilgili bazı önerilerde bulunan Yamiş, "Çok yağlı gıdalar tüketmemek, alkol tüketimini kontrol altına almak ve protein ağırlıklı beslenmek prostat bezinin büyümesini engelleyebilir ancak proteinin alındığı gıdalara da özen gösterilmelidir. Kırmızı et çok fazla tercih edilmemelidir. Yumurta, süt, soya, balık, tavuk ve peynir gibi gıdalar ise hastalığın önlenmesinde oldukça etkilidir. Hasta, yatmadan en az iki saat önce sıvı alımını durdurmalı, alkol ve kafein tüketimini azaltmalı veya tamamen kesmeli. Düzenli egzersiz yapmalı" ifadelerini kullandı.

(EK-MP-Y)



26.12.2016 15:59:40 TSI

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