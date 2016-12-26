Kontrolden çıkan otomobil refüje çırptı
- Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Otomobilin kadın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, A. E. A., idaresindeki 02 ER 900 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Murat Market yakınlarında kontrolden çıkarak, yol ortasındaki refüje çarptı. Orta refüje hasar veren otomobilin kadın sürücüsü Yaşanan kazada kadın sürücü A.E.A., otomobilden yara almadan çıktı. Ölen yada yaralanan olmadığı kazada, otomobilde ve refüjde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından otomobil yoldan çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
26.12.2016 16:00:18 TSI
NNNN