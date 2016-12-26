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Salihli Belediyesi tiyatro ve sinema sanatçıları yetiştiriyor



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Her türlü sanatsal ve kültürel faaliyeti ücretsiz olarak halkın hizmetine sunan Salihli Belediyesi, tiyatro ve kısa film dalında açtığı kurslarla yeni yeteneklere kendilerini geliştirme fırsatı veriyor.

Salihli Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren şehir tiyatrosu, her yıl artan ilgiyle sürdürdüğü tiyatro kursu 39 kursiyer ile Alpay Erdoğmuş yönetiminde çalışmalarına başladı. İsmail Hakkı Aslan tarafından eğitimi verilecek olan kısa film kursu 12 kursiyer ile kış dönemi boyunca devam edecek. Kısa film kursu süresince katılımcılar belgesel ve kurmaca kısa film çalışmaları yapacak olup senaryo, çekim teknikleri ve kurgu gibi konularda dersler verilecek.

(BA-ÖND-Y)



26.12.2016 16:00:25 TSI

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