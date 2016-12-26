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Siirt esnafı KOBİ kredilerini dört gözle bekliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te dar gelirli aileler hitap eden Helvacılar Çarşısı esnafları, durgun olan piyasanın KOSGEB'in esnafa vereceği 50 bin liralık faizsiz krediyle hareketlenmesini bekliyor.

Helvacılar çarşısında uzun yıllar kışlık eşya ve giyim üzerine esnaflık yapan Hamet Macit Kalkan, bölgede yaşanan olaylar ve kış aylarının da etkisiyle piyasanın durgunluğundan yakınarak, çoğu zaman siftah yapamadan işyerlerini kapattıklarını söyledi. KOSGEB'in esnaflara yönelik 50 bin liraya kadar faizsiz kredi desteğinde bulunacak olmasının piyasayı canlandıracağını umut eden Kalkan, "Son bir yıldır özellikle ilimizin ekonomisinin can damarı olan Helvacılar ve Bakırcılar çarşılarında küçük ölçekli esnaf büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya. Benim gibi çoğu esnaf siftah bile yapamadan işyerlerini kapattığı günler oluyor. Piyasa çok durgun. Nedeni de kış aylarının da araya girmesiyle köylülerin eskisi gibi şehre gelerek alışveriş yapamamasından kaynaklanıyor. Para olmadığı için biz de farklı çeşitler alamıyoruz. KOSGEB'in faizsiz kredi desteğine başvurduk. Eğer kredi almaya hak kazanırsak yeni ürün çeşitleriyle reyonları doldurmayı planlıyorum ki-belki piyasa sıcak para döngüsüyle hareketlenir" dedi.

(MND-MP-Y)



26.12.2016 16:02:38 TSI

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