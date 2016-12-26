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Lösemi hastaları için kermes düzenlediler



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da lösemili hastalar için kermes düzenlendi.

Fen Bilimleri Ortaokulu Okul Aile Birliği, lösemili çocuklar yararına bir kermes düzenledi. Tepecik Camii yan tarafında düzenlenen kermeste çeşitli ürünler lösemili çocuklar yararına satıldı.

Okulun Okul Aile Birliği Başkanı ve Bitez Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Figen Alaltun, yaptığı açıklamada yılda iki kez bu kermesi düzenlediklerini anlattı. Kermese vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını sözlerine ekleyen Alatun şunları dile getirdi "Okul Aile Birliğindeki arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte lösemili çocuklar yararına yılbaşı öncesi bir kermes düzenledik. Katılan velilerimiz kermesi desteklemek üzere takı, kitap, yiyecek desteği sağladılar. Lösemili çocuklara Türkiye çapında destekler yapılmaktadır. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

(EA-MB-Y)



26.12.2016 16:03:40 TSI

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