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Köy okulunda 'Demokrasi Sergisi' açıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü İlk ve Ortaokulunda 'Demokrasi Sergisi' açıldı.

Hasankendi Ortaokulu 7. ve 8 sınıf öğrencileri tarafından yapılan materyallerden oluşan 'Demokrasi Sergisi'nin açılışı yapıldı. Serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Teftiş Kurulu Başkanı Muhammet Ali Akın ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Okul Müdürü Fetli Akgün tarafından sergilenen eserler davetlilere gezdirildi. Birbirinden güzel eserlerin sergilendiği 'Demokrasi Sergisi'ni gezen davetliler eserleri çok beğendi.

Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, eserleri yapan öğrencileri tebrik ederek, milli ve manevi değerlere bağlı nesillere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

(AHM)



26.12.2016 16:04:12 TSI

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