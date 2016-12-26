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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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AYTO küresel gelişmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirdi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:03
AYTO küresel gelişmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirdi
AYTO küresel gelişmeleri üyeleriyle birlikte değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Masası, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi Profesörü Yaşar Uysal'ın katılımıyla meslek komitesi üyelerine "Küresel Gelişmeler Perspektifinde AB'nin Ekonomi Politikaları ve Aydın Açısından Değerlendirmeler" konulu bir seminer düzenledi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, "Öncelikle ulusal ve uluslar arası alanda kendini ispat etmiş, çalışmalarıyla ekonomi anlamında önemli fikirler ortaya koymuş değerli hocamız Yaşar Uysal'a bugün burada bizlerle olduğu için çok teşekkür ediyorum. Aydın Ticaret Odası'nın bugün bizde varız dediği her noktada alın terini akıtmış, emeğini koymuş yol arkadaşlarım olan Meslek Komitesi Üyesi arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Konumuz Avrupa Birliği ekseninde makro anlamda Ülkemizin, mikro anlamda da Aydın'ın ekonomisinin durumunu değerli hocamızın araştırmaları ve tespitleri noktasında değerlendirmek. Avrupa Birliği'ni sadece siyasal ya da ekonomik bir açıdan incelenecek bir mesele olarak görmemek gerektiği kanaatindeyim. Aynı zamanda bir medeniyet meselesi olarak da görmek lazım. Bunun sosyolojik, psikolojik birçok boyutu var. Aydın Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi masalarının olduğu Odalar olarak bizler bugün burada üzerimize düşen bilgilendirme vazifesini yerine getiriyoruz. Bu seminer fikri ortaya çıktığında Avrupa Birliği politikalarının Ülkemiz ve Aydın Ekonomisine etkileri konusunda bir seminer olmasının İlimizin geliştirebileceğimiz alanlarını tespit etmek açısından önemli olduğunu düşündük ve başta da söylediğim gibi değerli Hocamızla bağlantıya geçtik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Şimdi ben sözümü daha fazla uzatmadan sözün sahibine bırakmak istiyorum, hepinize katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yaşar Uysal ise, ekonomik çağlar açısından dünyanın geldiği noktayı özetledikten sonra Türkiye'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik göstergelerini ve yaptığı araştırmalardan çıkardığı sonuçları karşılaştırmalı olarak Meslek Komitesi üyelerine sundu.
Seminerin ilerleyen bölümlerinde Aydın'ın ekonomik göstergelerinin Ülke içindeki yeri ve önemini aktaran Uysal, Aydın'ın ekonomik olarak güçlü ve zayıf yönlerini ve geliştirmemiz gereken hususları da masaya yatırarak hazırladığı sunum ile gözler önüne serdi. Seminer soru cevap bölümüyle son buldu.
Seminerde söz alan Meslek Komitesi üyeleri Aydın'ın ekonomik göstergelerinin bu şekilde karşılaştırmalı olarak kendilerine sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Yaşar Uysal'ı tekrar Aydın'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
(MB-Y)

26.12.2016 16:07:02 TSI
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