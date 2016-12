YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'nın Köy Deseni Haritası çıkarılıyor

Konya'nın Köy Deseni Haritası çıkarılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk Üniversitesi ve MEVKA'nın katkıları ile Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği E-Desen Projesi, her köyün tarihsel süreci, üretim alanı, turizmi, tanınmış kişileri gibi bilgilere internet üzerinden kolayca ulaşılabilme imkanı sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Selçuk Üniversitesi ve MEVKA'nın katkıları ile gerçekleştirdiği Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Japon Parkı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın ürün deseni, kırsal kesimin kalkınması, hayvancılık, tarım ve turizme yönelik faaliyetlerde nerede, ne yapılabileceğinin çalışıldığı bir projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Çiftçiye desteğimiz artarak devam edecek"

Konya'nın çok yönlü bir şehir olduğunu ama üretim temelinde tarım olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Tarım şehri, üretim şehri olmayı sağlamıştır. Bu da tarımsal ürünler sanayisinin, tarım makinelerinin ve diğer sanayi kollarının da gelişimine kaynaklık teşkil etmiştir. Yeni Büyükşehir Yasası ile ilk kez oluşturduğumuz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile yeni yasa çerçevesinde en başarılı tarımsal hizmetleri hayata geçiren şehir Konya'dır. Konya'nın topyekün kalkınma amacıyla, fide, fidan desteğinden bağ aparatlarına, hayvancılıkla ilgili desteklerden küçük ölçekli sulama projelerine kadar on milyonlarca liralık destek sağladık, desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Başkan Akyürek, 50 yerleşim yerinde yapılan E-Desen Projesi'nin Konya'nın kırsal kesim tabir edilen 752 mahallesinde uygulanacak şekilde geliştirileceğini ve örnek teşkil edeceğini ifade etti.



"Türkiye'de ilk"

Türkiye'de ilk kez uygulanan proje ile ilgili bilgi veren Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Karaman, her köyün bir kimlik kartının çıkarıldığını, bunun interaktif olduğunu söyledi. Karaman, ilk etapta çalışmanın yapıldığı 50 köyün, daha sonra ise tüm köylerin tarihsel süreci, üretim alanı, tanınmış kişileri gibi bilgilere internet üzerinden kolayca ulaşılabileceğini vurguladı. Projenin çok büyüdüğünü belirten MEVKA Genel Sekreteri Ahmet Akman, "Bu proje önümüzü açacak, bizlere ışık tutacak. Bunlar bizim için değerli veriler. Belediyemize ve katkı veren hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Öztürk, her alanda olduğu gibi üretimde de birlik olmanın önemli olduğunu belirterek, "Hep birlikte çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.



"Verilere konya-kırsalbılgı.com adresinden ulaşılabilecek"

Konya kırsalında tarımsal üretim kapasitelerinden turizm varlıklarına kadar birçok ekonomik değeri olan varlığın tespit edilecek, ihtiyaç duyanların kullanabileceği elektronik bir veri tabanına dönüştürülmesini sağlayan Konya Kırsalında Yerleşim Yerleri E-Desen Haritası Projesi'ndeki verilere konya-kirsalbilgi.com adresinden ulaşılabilecek.

(AH-Y)



26.12.2016 16:08:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER