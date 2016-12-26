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Adıyaman'da kavga: 3 yaralı

- Kavgayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir şahıs ile yakınları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.A., ile ismi öğrenilemeyen 3 yakını arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Fatih Mahallesi 23 Nisan İlköğretim Okulu yakınlarında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi yaralandı. Polis, tartıştığı 3 yakınını hafif şekilde darp ettiği iddiasıyla gözaltı aldı. Gözaltına alınan A.A, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şahıs daha sonra polis merkezine götürüldüğü öğrenildi

Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

(CK-SD-Y)



26.12.2016 16:11:59 TSI

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