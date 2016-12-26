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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Rektör Prof. Dr. Gür:

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:14
Rektör Prof. Dr. Gür:
Rektör Prof. Dr. Gür:
- ''Dürüstçe çalışın ve asla risk almaktan korkmayın''

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen birinci grup uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 29 girişimci adayına, Gaziantep Teknopark Konferans Salonunda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye'nin son zamanlarda büyük atılımlar yaparak, yapılan işin sertifikasyonunu da ortaya koyduğunu belirtti. Konuşmasında girişimci adaylarına seslenen Prof. Dr. Gür, "Ölçülebilir kriterlerle siz uluslararası arenada, yapabilirlik ölçünüzü ortaya koyuyorsunuz. Bu açıdan devletimiz son zamanlarda belirlediği hibe türü kredilere ön şart olarak, yapılacak işleri ülkemiz ve dünya çapında bilinebilirliği açısından, bir sertifikasyona programı koymuştur. Girişimci olacaksanız, mutlaka bunun bir eğitimini almış olmanız gerekir. Bu programda bu kapsamda olup, eminim ki, sizlere yeni girişim alanları açmakta yardımcı olacaktır. Eğer girişimci ruhunuz varsa, bunu eğitimsel faaliyetler içerisinde daha da geliştirebilirseniz, etkileyici zekanız aynı zamanda aldığınız eğitiminiz ve cesaretiniz, bu üçü bir araya geldiğinde, devletin siz sağladığı bir küçük dokunuş desteğiyle çok harika işler çıkarabilirsiniz" diye konuştu.
Bu tür eğitimlerin birçok yerde alınabileceğini, fakat üniversite çatısı altında alınan eğitimin biraz daha farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gür, bu eğitimi verenlerin aynı zamanda eğitim formasyonu almış ve neyi nasıl aktaracağını bilen insanlar olduğunu, bu açıdan da üniversiteden alınan bu eğitimin, girişimci adaylarına avantaj sağladığını, söyledi. Prof. Dr. Gür, "Bu sertifikasyonun sonunda cesaretinizle, dürüstlüğünüzle, aynı zamanda o girişimci ruhunuzla, güzel işletmeler kuracağınıza ve sizden sonra gelecek kişilere de el uzatacağınıza inanıyorum. Bizim inancımızda şu teori vardır; veren el olmak. Veren el olun, veren el olabilmek için de dürüstçe çalışın ve asla risk almaktan korkmayın" dedi.
KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek ise, KOSGEB olarak girişimcilik eğitimlerini son beş yılda ciddi anlamda birçok ilde aktif olarak vermeye devam etiklerini, Gaziantep Müdürlüğü olarak da son beş yılda toplamda 11 bin 500 girişimci adayına girişimcilik eğitimini verdiklerini aktardı. Gözek "Bu yıl, 2016'nın Ocak ayında kendimize bir hedef koyduk, 4 bin kişiye girişimcilik eğitimi vereceğiz dedik. Bugüne kadar vermiş olduğumuz girişimcilik eğitimlerinin çok üstünde. Birçok kurumla ve kuruluşla protokol yaptık. Bu kapsamda girişimcilik eğitiminde şu anda 4 bin 500 civarında sayıya ulaştık" şeklinde konuştu.
Konuşmaların sonunda, Yrd. Doç. Dr. Erkan Alsu ve Öğr. Gör. Behzat Şencay tarafından verilen dört günlük eğitimin sonunda sertifika almaya hak kazanan genç girişimcilere; Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Savaş Gürsoy, Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Prof. Dr. Metin Bedir ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Sadık Gözek tarafından sertifikaları verildi.
(BRN-Y)

26.12.2016 16:18:14 TSI
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