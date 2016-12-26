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Halep'e yardım tırları Pursaklar'dan yola çıktı

- Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin:

- "Almanya, Fransa, Belçika için ayağa kalkan dünya, artık bedenleri sahillere vuran, feryatları yürekleri dağlayan minik yavrular için de ayağa kalkmalısın"



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ANKARA (İHA) - Suriye'nin Halep kentine yardım malzemesi taşıyan 10 tır Pursaklar'dan yola çıktı. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Suriye'deki mazlum halk artık nefes alamayacak duruma geldi. Halep Ağlıyor. Dünya bu yaşanan drama maalesef sessiz kalmaya devam ediyor. Dün, Aylan bebeklerin cansız bedenleri sahillere vurduğunda başını kuma gömen dünya liderleri bugün de 7 yaşındaki kız çocuğu Bana'nın Twitter'dan yankılanan çığlığına adeta kulaklarını tıkıyorlar" dedi.

Pursaklar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 'Halep Üşüyor' yardım kampanyası kapsamında toplanan ihtiyaç malzemelerini Suriye'nin Halep kenti ve çeşitli bölgelerine ulaştıracak 10 TIR, Pursaklar Hicret Camii önünden dualarla uğurlandı.

Uğurlama törenine AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an Kerim'den ayetlerin de okunduğu uğurlama töreni öncesi Belediye Başkanı Selçuk Çetin basın açıklaması yaptı. Çetin, Pursaklar Belediyesi öncülüğünde insani, vicdani ve tarihten beslenen sorumlulukları yerine getirmek için bir araya toplandıklarını belirterek, "Biliyoruz ki bedeni burada olmayıp da yüreği ve dualarıyla Halepli kardeşlerimiz yanında olan binlerce kardeşlerimiz var. Şunu hepimiz görüyoruz ki Suriye'deki mazlum halk artık nefes alamayacak duruma geldi. Halep Ağlıyor. Dünya bu yaşanan drama maalesef sessiz kalmaya devam ediyor. Dün, Aylan bebeklerin cansız bedenleri sahillere vurduğunda başını kuma gömen dünya liderleri bugün de 7 yaşındaki kız çocuğu Bana'nın Twitter'dan yankılanan çığlığına adeta kulaklarını tıkıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti dün, 'Aylan bebeklerin cansız bedenleri sahile vurmasın' diye seferber oldu bugün de 'Halep ağlamasın' diye ayağa kalkmış durumda" diye konuştu.

"Ey insanlık ayağa kalk"

Ülkesini, evini ve yüreğini Suriyelilere açan Türkiye ve Türk milletinin geçmişte olduğu gibi, bugün de mağdurlara, mazlumlara kucak açtığının altını çizen Çetin, "Bizler, Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar halkı olarak, zalim Esed'i ve onun destekçilerinin yaptığı saldırıları, katliamları açıkça lanetliyoruz. Bizler, hiçbir zaman mazlumun dinini, ırkını, dilini sormadık, sormayız. Zulüm kimden gelirse gelsin, bunun karşısında dururuz. Bu anlayışla Pursaklar olarak, bu zulüm sahnesini yıkmaya, surda gedik açmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Suriye konusunda sessiz kalan Batılı ülkeleri de eleştiren Çetin, "Hep birlikte Tebessüm Şehri Pursaklar'dan bir kez daha haykırıyoruz: Ey insanlık ayağa kalk! Dünyayı, insanlığı terörden, vahşetten, zalimlerden, katliamlardan ve sömürüden kurtar! Almanya, Fransa, Belçika için ayağa kalkan dünya, artık bedenleri sahillere vuran, feryatları yürekleri dağlayan minik yavrular için de ayağa kalkmalısın. Bizler için Ankara, İstanbul ne ise Halep de odur. İstanbul'da, Kayseri'de patlayan bombalar, Halep'te de patlamaktadır. Aynı taşeronlar, aynı yöntemler kullanılmaktadır."

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in ardından konuşma yapan AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ise 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazan Pursaklar'ın Suriye'de yaşanan zulme karşı da büyük bir fedakarlık gösterdiğini kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tırlarda tonlarca ihtiyaç malzemesi yer alıyor

Hazırlanan yardım tırlarında 19 ton un, 11 ton gıda ve kuru bakliyat, 8 ton helva, 4 bin 500 koli giysi, 120 koli mama, 4 ton 250 kilo zeytin, 1 ton süt ve meyve suyu, 30 ton patates, 3 bin çift ayakkabı, Bin 580 adet battaniye, 96 adet halı, 196 adet yatak-yorgan, soba, çocuk arabası, engelli arabası, bebek setleri, çocuk oyuncakları gibi ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

(SLCK-ÖK-Y)



26.12.2016 16:18:48 TSI

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