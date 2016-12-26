YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Lise öğrencilerinden Halep'e destek

Lise öğrencilerinden Halep'e destek



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin, Halep için düzenlenen yardım kampanyasında topladığı insani yardım malzemeleri, Adıyaman Kredi Yurtlar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yüksek Öğrenin Kredi Yurtlar Kurumu öncülüğünde başlatılan ve 81 ilde "Bizdir Bizdendir Bizimledir Halep" sloganıyla devam eden yardımlara Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri yardımda bulundu. Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Edebiyat Öğretmeni Elif Köroğlu öncülüğünde başlatılan okul yöneticileri ve lise öğrencilerinin katılımıyla ile toplanan yardımlar, Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edildi. Öğrencilerin toplamış oldukları gıda, temizlik, erzak, mutfak ve giyim malzemeleri, yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Toplanan bu yardımların Suriye'nin Halep kentindeki vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor. Konu ile açıklamalarda bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Elif Köroğlu, "Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu öncülüğünde başlatılan ve ortaklaşa yürütülen bu yardım etkinliğine bizde Dumlupınar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi öğretmenleri, yöneticileri ve öğrencileri ile katılım sağlamayı planladık. Ve çok şükür beklediğimizin üzerinde bir katılım olduğunu gözlemledik. Öğrencilerimiz sağ olsunlar çok çaba sarf ederek canla başla çalıştılar ve burada görmüş olduğunuz yardımları topladılar biz öğretmenleri yöneticileri olarak her zaman bu tür etkinliklere destek veriyoruz. Şuan Suriye'nin Halep kentinde insanlık dışı, vicdanlara sığmayan görüntülere şahitlik ediyoruz, öncelikle bu savaşsın son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

(CK-SD-Y)



26.12.2016 16:21:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER