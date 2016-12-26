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Asma çelik köprü ihaleye çıkıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve proje çalışmaları tamamlanan Melen Su Park'ın asma çelik köprü inşaatı ihale ediliyor.

Düzce'nin vizyonunu değiştirecek projenin birinci etabı ile ilgili uygulama projeleri hazırlanarak ihale aşamasına getirildi. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Melen Su Park için asma çelik köprü inşaatı yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yayımlanan Melen Su park 105 metre uzunluğunda 1 adet asma çelik köprü inşaatı ihalesi Düzce Belediyesi Konuralp Ek hizmet binasında 16.01.2017 tarihinde saat: 11.00'da gerçekleşecektir.

(TT-



26.12.2016 16:23:16 TSI

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