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Çorum'dan Halep'e yardım

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:22
Çorum'dan Halep'e yardım
Çorum'dan Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Halep için başlatılan yardım kampanyası kapsamında okullarda öğrenciler tarafından 18 ton gıda malzemesi toplantı.
Toplanan yardımlar Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden düzenlenen törenle Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi. Kampanyaya okulların yanı sıra hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı Bekir Tokgöz, okul olarak Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamadıklarını belirterek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Suriyeli kardeşlerimize yardımlarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz bu konuda son derece hassas ve duyarlı. Öğrenci meclis başkanlığımızın bu konuda başlattığı çalışmalar devam ediyor. Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalamayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yardımlarımız sürecek. Kızılay'ın yardımıyla düzenlediğimiz kampanyaya destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.
Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, duanın ardından Halep'ten tahliye edilen insanlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
(MMY-BÖ)

26.12.2016 16:23:28 TSI
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