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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Akçakale'de Kaymakam Yosunkaya göreve başladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:19
Akçakale'de Kaymakam Yosunkaya göreve başladı
Akçakale'de Kaymakam Yosunkaya göreve başladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale Kaymakamı Eyüp Fırat'ın Trabzon'un Of ilçesine atanmasının ardından yerine Malatya Arguvan Kaymakamı Selçuk Yosunkaya gelerek görevine başladı.
Yeni Kaymakam Yosunkaya'yı daire amirleri çiçeklerle karşıladı. Karşılama törenin ardından makama geçilerek daire amirleriyle bir araya gelen Kaymakam Yosunkaya, sıcak karşılamadan dolayı daire amirlerine teşekkür etti. Kaymakam Yosunkaya yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Akçakale de ki görevimize başladık. İnşallah buradaki görev süremiz boyunca hayırlı hizmetlere imza atmayı, Allah bize nasip eder. Bu görevi bizlere layık gören cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve iç işleri bakanımıza teşekkür ederiz. Bu güzel ilçeye hayırlı hizmetler yapabilme aşkıyla göreve başladık. Bölge ile ilgili şöyle bir avantajımız olduğunu düşünüyorum. Kendimde Diyarbakırlı olduğum için bölgeye yabancı değilim. Bölgenin kültürüne örf ve adetlerine hakim olduğumu düşünüyorum. Kamu kurumlarımızın desteğiyle inşallah üstesinden geleceğiz. Allah buraya hayırlı işler yapmayı nasip eder. Buradan saygı değer Akçakaleli hemşehrilerime de şunu söylemek istiyorum ki kapımız ve gönlümüz hemşehrilerimize her zaman açık olacaktır. Görev yaptığım süre boyunca hem iş yapan hem gönül yapan bir kaymakam olma niyetimiz var" şeklinde konuştu.
(BB-BRN-Y)

26.12.2016 16:19:17 TSI
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