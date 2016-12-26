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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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EBB Sanat Merkezi'nden ilçe ilçe tiyatro gösterisi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:24
EBB Sanat Merkezi'nden ilçe ilçe tiyatro gösterisi
EBB Sanat Merkezi'nden ilçe ilçe tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, "Karagöz'ün Dönüşü" ve çocuk oyunlarıyla ilçelerde çocuklara tiyatroyu sevdiriyor.
Sanat Yönetmeni Cumhur Seval, Yönetmen Semih Yetimoğlu ve Sahne Amiri Ercan Seval'in yer aldığı dev kadro, "Karagöz'ün Dönüşü" ile kasım ayından itibaren Erzurum'un ilçelerinde tiyatro severlerle buluşuyor. Tekman ile başlayan turne programı Tortum ve Aziziye ilçelerinde gerçekleştirilecek olan gösterimlerle sona erecek. Sanat Yönetmeni Cumhur Seval, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in talimatıyla yavrularımıza Geleneksel Türk Tiyatrosu'nu anlatıyoruz. İlçelerimizde gündüz çocuklara eğitici animasyonlar veriyoruz. Çocuklarımıza kültürel kimliğimizi, okumanın önemi, kötü alışkanlıklar edinmemeleri gerektiği, milli ve manevi duyguların önemini skeç ve yarışmalarla anlatıyoruz. Akşam ise büyüklere 'Karagöz'ün Dönüşü' adlı oyunumuzla Geleneksel Türk Tiyatromuzun en güzel örneklerini sahneliyoruz" dedi. Tiyatro sanatının önemine vurgu yapan usta tiyatrocu Seval, şunları kaydetti: "Bir toplumun kültürel kimliğinin gelişiminde sanatın katkısı inkâr edilemez. Milli ve manevi değerlerimizin birikimini yaşatmak ve geleceğe taşımak için çabalayan bir güçtür sanat. Çocuklarımızın ve gençlerimizin tiyatro sanatı ile tanışması, bir sanat etkinliği içinde kendini, diğer insanları ve çevresini daha iyi tanıması, tiyatro sanatı ile tanışarak bu sanatın zenginliklerinden pay alması, ortak çalışma ve üretmeyi öğrenmesi, kendine olan güvenin artması gibi eğitsel boyutları vardır. Tiyatro kültürü, gelişmiş bir toplumda kendini başkasının yerine koyarak düşünme kültürünü geliştirir. Tiyatro, çocuklarımızın gelişmişlik düzeyine erişmeleri için yararlıdır. Bu nedenle tiyatro kültürünün benimsenmesi, çocuklarımızın yaşamını sanatlaştırabilmesi açısından da vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görülmelidir. Bu projeyle, bugüne kadar hiç tiyatro izlememiş çocuklarımızın ayağına giderek onlarla tanışıyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Türk toplumunun yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yüceltmek, Türkçeyi en güzel şekilde seslendirmek, Türk kültürünü besleyerek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varmasını sağlamak, sanat ve estetik duygusunu geliştirmek biz sanatçıların en temel vazifesidir."
(ERZ-AA-Y)

26.12.2016 16:27:23 TSI
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