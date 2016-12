YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilıcalı, ERGİM üyeleriyle bir araya geldi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum Genç İş Adamları Meclisi (ERGİM) üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. ERGİM Üyeleriyle Erzurum ekonomisi ve Erzurum gençliği hakkında istişarelerde bulunan Ilıcalı, gençlikten umutlu olduğunu kaydetti.

Düzenlenen istişare toplantısında Milletvekili Ilacalı, genç iş adamlarıyla bire bir ilgilenirken, genç iş adamları da karşılaştıkları sorunları Ilıcalı'ya iletme fırsatı buldular. Programda ERGİM üyelerine kısa bir konuşma yapan Ilacalı, gençlerin her alanda daha aktif olması gerektiğini belirtti. Özellikle Erzurum gençliğinin umut verici olduğunu söyleyen Ilıcalı, Erzurum ekonomisinin daha iyi yerlere gelmesi için gençlerin girişimci olması gerektiğini vurgu yaptı. Hükümetin gençlere çok sayıda imkan verdiğini söyleyen Ilıcalı, "Şuan Devlet gençlere diyor ki; sen yeter ki girişimci ol, ben sana her türlü desteği veririm. Bunun için gençlerimizin de girişimci olup, günümüz çağına uygun fikirler üretip, geleceğin mimarları olabilirler. Her gencimizin, Erzurum ekonomisine yön verecek kapasitede olması gerekir. Böyle oldu mu ancak o zaman Erzurum ekonomisi Türkiye ekonomisine yön verecek kapasiteye sahip olur. Batı'nın gelişimi durdu, artık sıra Doğu'da. Bu gelişim ve yükseliş döneminde Erzurum'un ve Erzurum gençliğinin çok iyi yerde durması gerekiyor." diye konuştu.

Program hakkında bilgiler veren ERGİM Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Alparslan Çakır, Erzurum ekonomisinin gelecekten söz sahibi olması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Gençlere verdiği önemden ötürü Milletvekili Ilıcalı'ya teşekkür eden Çakır, verilen desteklerin boşa çıkmayacağını belirterek, Erzurum'u hep beraber kalkındırmaya devam edeceklerini ifade etti.

