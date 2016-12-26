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Odunpazarı'nda masa tenisi heyecanı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, gençleri spora alıştırmak ve spor yapmaya teşvik etmek adına Emek Mahallesi'nde bulunan Halk Merkezi ve Gençlik Merkezi'nde Masa Tenisi turnuvası düzenledi.

Emek Halk Merkezi ve Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, Emek Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleşti. Turnuvaya Gençlik Merkezi ve Halk Merkezinde eğitim gören 32 öğrenci katıldı.

Çekişmeli karşılaşmaların olduğu masa tenisi turnuvasında, öğrenciler hem spor yapmanın keyfini yaşadı hem de farklı bir etkinlik ile günün stresini attı. Turnuva sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediye verildi. Turnuvada rakiplerini yenen Büşra Kırt birinci olurken, Yunus Emre Özdemir ikinci ve Mevlütcan Çimen üçüncü oldu.

(İHA-MET-Y)



26.12.2016 16:33:27 TSI

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