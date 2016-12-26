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Musabeyli Barajı İle 34 bin dekar zirai arazi su ile buluşuyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, DSİ tarafından Kilis'te, 2003-2016 yılları arasında şu zamana kadar yapılan yatırım tutarı toplam 174 milyon 99 bin 729 TL'ye ulaştığını söyledi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 2003 yılından bugüne kadar Kilis ilinde 1 adet baraj ve 2 adet göletin yapımının bitirildiği belirterek, tamamlanan tesislerde toplamda 27,93 milyon metreküp su depolandığını ifade etti. Acu, "Kilis'te 2019 yılı sonuna kadar 3 adet Baraj ve 1 adet Gölet daha tamamlanacak olup, toplamda 127,58 milyon m su depolanacaktır" dedi.

"197 milyonluk yatırımın temeli atıldı''

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 21 Şubat 2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun teşrifleriyle Kilis'te düzenlenen coşkulu törenle toplam maliyeti 197 Milyon TL olan 5 adet tesisin temel atma merasimini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Acu, "Kilis stratejik öneme sahip bir il olduğundan dolayı ilin kalkınmışlığı bölge açısında çok önemlidir. Kilis ülkemizin güneye açılmış penceresi konumundadır. Kilis ilinin kalkınması içinde sulu tarımın gelişmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Musabeyli Barajı Kilis ilinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Musabeyli Barajı ile meyve ve sebze üretiminin ağırlıklı olarak yapıldığı bölgede 33 bin 950 dekar tarım alanı sulanabilir arazi durumuna geçecek ve tarımsal ürün çeşitliliği de artmış olacak" dedi.

"Yüzde 34 fiziki gerçekleşme"

Genel Müdür Acu, 'Musabeyli Barajında toplamda 56,84 milyon metreküp su depolanacağını belirterek, "Barajın Temelden yüksekliği 69,5 metredir. Baraj inşaatında yüzde 34 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Barajın 2019 yılında hizmete alınması hedeflenmektedir. Kilis Musabeyli barajında dolu savak kazı ve beton imalatı, derivasyon tünel kazıları tamamlanmıştır. Derivasyon beton imalatı ve gövde sıyırma kazısı devam etmektedir. Gövde sıyırma kazılarının bitmesine müteakip gövde dolgu imalatına başlanacaktır. Ayrıca derivasyon tüneli beton imalatlarının tamamlanmasıyla tünel enjeksiyonlarına başlanacaktır" dedi.

Ekonomi yıllık 10 Milyon katkı sağlayacak

Genel Müdür Acu, projenini tamamlanması ile ülke ekonomisine yıllık 10 milyon katkı sağlanacağını vurguladı. Acu, "Kilis Musabeyli Barajı Projesinin tamamlanması ile birlikte Dekar başına 447 TL gelir artışı, Ülke ekonomisine Yıllık yaklaşık 10 milyon 500 bin TL katkı ve 6 bin kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir"dedi.

(MAD-SD-Y)



26.12.2016 16:34:52 TSI

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