Müzik O'nun için bir yaşam tarzı
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da kendi imkanları ile satın aldığı cihazlarla müzik yapmaya çalışan Ömer Karayazı, müzikte zoru başardı.
Küçük yaştan beri müziğe ilgi duyan Ömer Karayazı, maddi imkanını zorlayarak aldığı cihazlar ile müzik yapmaya çalışıyor. Yaşadığı evin bodrumunda kendi ekipmanları alan Karayazı, beatmakerliği ileri derecede yapan insanlardan yardım almak istediğini belirtti.
Ömer Karayazı, "Çocukluk hayalim olan bu işi 9 senedir yapıyorum. Çalışarak biriktirdiğim paralar ile her geçen gün yeni cihazlar edinip kendimi geliştirdim. Bu evreye ulaşırken hiç bir konuda yardım almayıp keşfederek bu seviyelere ulaştım. Önceleri bu aşırı sesten dolayı ailem tepki gösterse de bir şeyler üretmeye başlayınca onlar da arkamda durdular. Bu işi profesyonel derecede yapan insanlardan manevi yardım bekliyorum. Ben az çok profesyonel cihazlara sahibim bu işe gönlümü verdim. Daha iyi yerlerde bunu yapmayı istiyorum. Bu ne yazık ki Adıyaman ve Güneydoğu bölgesinde biraz zor çünkü müzik yapmakla uğraşan yani altyapı hazırlayan çok az sayıda insan var ve bu bölgede yok denecek kadar az" dedi.
(AHM)
26.12.2016 16:37:09 TSI
NNNN