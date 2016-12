YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gümüşhane Valisi Memiş FETÖ operasyonlarını değerlendirdi

Gümüşhane Valisi Memiş FETÖ operasyonlarını değerlendirdi

- Vali Okay Memiş:

- "Cerahat temizleniyor ve yaramız iyileşiyor"

- "Gümüşhane'de FETÖ mücadelesi 15 Temmuz'dan önce başladı"

- "Kendi polisleri sahte delil üretip kendi yargıları tutukluyordu"

- "Kod adı kullanıyor adamlar; Bunu terör örgütleri kullanır"



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili "Cerahat temizleniyor ve yaramız iyileşiyor" dedi.

Vali Memiş, İl Emniyet Müdürü Orhan Kar ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cezayir Danışan'ın katıldığı toplantıda FETÖ/PDY ile mücadelede Gümüşhane'de gerçekleştirilen adli, idari ve operasyonel çalışmalar hakkında gelinen aşamayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Memiş, bugüne kadar FETÖ/PDY darbe soruşturması kapsamında Gümüşhane'de toplam 230 kamu görevlisine işlem yapıldığını, 217 kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 155 kişinin ihraç edildiğini, 74 kişinin an itibariyle tutuklu olduğunu, 42 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 15 kişinin de görevine iade edildiğini söyledi.



"Bugüne kadar 230 kamu görevlisi 62 sivil hakkında işlem yapıldı"

Darbe soruşturması kapsamında Gümüşhane'de 62 sivil vatandaş hakkında işlem yapıldığını, bunlardan 18'inin tutuklandığını, 15'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 6 kişinin de serbest bırakıldığını ifade eden Vali Memiş, "Bu, alçak terör örgütünün devlete nasıl sızmak istediğinin somut göstergesidir. Sivilden ziyade kamu görevlisi. Bu rakamlar her gün güncelleniyor. Çünkü her gün arkadaşlarımız yeni bir operasyon yapıyor, yeni bir ifadeye başvuruyor veya Türkiye'nin başka yerlerinde Cumhuriyet Savcılıklarının yapmış oldukları işlemlerden dolayı Gümüşhane'deki bir kamu görevlisi ile ilgili olarak da işlem yapıyoruz. Dolayısıyla bu sayılar artabilir ya da azalabilir. Ama görünen o ki, FETÖ yapılanması tamamıyla devleti ele geçirip kendi yönetim anlayışlarını ortaya koymak için devlete sızmış bir devlet yapılanması olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.



"Somut usulsüzlük ve kamu zararı tespit edildi"

Fetullahçı Terör Örgütünün FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik örgüt bağlantılı kazanılan kamu ihaleleri ve sosyal destekleme programları üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin araştırılmasına devam edildiğini vurgulayan Vali Memiş, "Bu kapsamda hali hazırda 10'a yakın kamu ihalesi üzerinde incelemeler savcılık, mali polis, uzman ve bilirkişiler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Yine 11 adet FETÖ/ PDY bağlantılı dernek üzerinden gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerde incelenmektedir. 11 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla adli makamlara intikali sağlanan dosyalardan örnek olarak birinde proje için harcanan parasal miktarın en az yüzde 40'nda kamu zararı oluştuğu net olarak tespit edildi. Bu ne demek? Yapılan işlemler öyle afaki değil, somut. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katıyorlar. Kamu kaynaklarının harcandığı bu projeleri, ihaleleri buradaki İl Emniyet Müdürümüzün başkanlığındaki komisyon marifetiyle KOM şubesi, savcılık ve diğer yetkililerle titizlikle geçesini gündüzüne katarak inceliyorlar ve burada somut olarak bu usulsüzlüğü ve kamu zararı oluştuğunu tespit ettiler bir tanesinde" dedi.



"Gümüşhane'de FETÖ mücadelesi 15 Temmuz'dan önce başladı"

Gümüşhane'de FETÖ ile mücadeleye 15 Temmuz'dan çok önce 11 Ağustos 2015 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğünde somut bir şekilde başlandığını ve devam ettiğini dile getiren Vali Memiş, "Yine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği koordinesinde 1 Eylül 2015 tarihinde terör örgütünün eğitim yapılanmasına yönelik ilk 11 Ağustostaki operasyonumuz ihalelere özellikle Sodes ve diğer kamu ihalelerine yönelik bir operasyonumuzdu. Daha sonra 1 Eylül 2015 tarihinde ise örgütün FETÖ PYD'nin eğitim yapılanmasına ilişkin bir operasyon gerçekleştirildi. Ve bu operasyonda vergi kaçakçılığı şüphesiyle suç unsuru olduğu değerlendirilen birçok belgeye, bilgisayar kayıtları ve dijital materyallere el konuldu. Yine 20 Haziran 2016 tarihinde yani hain FETÖ'nün darbe girişiminden neredeyse 1 ay öncesinde arkadaşlarımız yine başsavcılığımızla koordine bir şekilde anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, din ve vicdan hürriyetinin istismarı, suç gelirlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve izinsiz yardım toplama suçları ile ilgili bunların hepsi somut suçlar. Kanunsuz suç olmaz. Siz bir örgüte, bir suçluya bir şey izafe etmeniz, bir suçlamada bulunmanız için o suçun kanunlarda tanımlanmış olması gerekiyor" diye konuştu.



"Kendi polisleri sahte delil üretip kendi yargıları tutukluyordu"

FETÖ mensuplarının Emniyet'i çok önemsedikleri için adeta ele geçirdiklerini kaydeden Vali Memiş, "Kendilerinden olmayanlara sahte deliller üreterek işlem yaptıklarını, kendi polisinin sahte delil ürettiğini, kendi yargısına çıkararak insanları enterne ediyorlardı. Ancak şimdi Allah'a şükürler olsun hem ilimizde ki KOM şubemiz ve İstihbarat şubemiz tamamıyla bu yapıdan temizlendi emniyet müdürümüzün öncülüğünde. Sayıları azaldı hiç önemli değil, sayımız azalsın. Cerahat temizleniyor, yaramız iyileşiyor. Sayımız azalsa da arkadaşlarımız bu operasyonlarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen planlı operasyonel çalışma kapsamında FETÖ/PDY Gümüşhane il yapılanması içerisinde üst düzey konumda bulunan toplam 33 şahsa yönelik il merkezi ile birlikte Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya illeri olmak üzere toplam 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını kaydeden Vali Memiş, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Emniyet müdürlüğümüzce 294 şüpheliye adli işlem yapılmıştır. Bu şüphelilerin adli makamlara sevkinin ardından 124 kişi tutuklanmış, 118 kişi adli kontrol almış, 27 kişi serbest kalmış, 6 kişinin de haklarında tahliye kararı verilmiştir" dedi.



9 ilde eşzamanlı operasyon

Vali Memiş, son olarak 23 Aralık 2016 Cuma günü KOM şubesi ekiplerince 9 ilde eş zamanlı bir operasyon yapıldığını belirterek, operasyonla ilgili şu bilgiyi verdi:

"İl yapılanmasına yönelik olarak yapılan operasyon kapsamında 6 kişi yakalandı ve adalete teslim edildi. Bu önemli bir şey, çünkü her ilin kendi FETÖ yapılanmasını hala çözüyoruz. Her geçen gün yeni bilgiler elde ediyoruz. Her geçen gün alınan ifadelerle örgütü deşifre ediyoruz. İl yapılanmasını çözmeye gayret ediyoruz. İl yapılanmasını çözdük. İsimlere ulaşmaya çalışıyoruz. İsimler firari ancak soruşturma devam ettiği için bunlarla ilgili detaylı bilgiyi size aktarmakta hukuken biraz sorun yaşadığımız için bu detaya çok girmiyoruz. Ama bu toplantıyı düzenlememizin ana sebebi arkadaşlarımız canla başla siz bizler başka işle uğraşırken 24 saat boyunca emniyet müdürümüzün başkanlığında bu yapıyı çözmek için kılı kırk yarara çalıyorlar. Başsavcılığımızla, il jandarma komutanlığımızla ve diğer illerle koordineli bir şekilde."

Bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda 366 şüpheliden 19'unun kod adı kullandığının da tespit edildiğini ifade eden Vali Memiş, "Kod adı kullanıyor adamlar. Bunu terör örgütleri kullanır. Masonik bir yapılanma. Çoğunun da birbirinden haberi yok. Öyle bir yapılanma ki örgüt içerisinde gizliliği sağlamak için buna dikkat ediyorlar. Ya kod adı kullanıyorlar, ya şifreli program. Bunlar tespit ediliyor. Soruşturmalarda 35 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmiştir. Operasyonlar öncesi birimlerimizce 340 tanığın bilgilerine başvurulmuştur. Bunu arkadaşlarımız hassasiyetle yapıyorlar. Öyle kimseyi de hukuk karşısında zor duruma düşürmeden, çünkü hassas bir konu" diye konuştu.



"Bunlar 248 sivil vatandaşımızı şehit etti"

Hain FETÖ yapılanmasının 15 Temmuz'da 248 masum sivili katlettiğini, Türk askeri ve polisinin ise terörle mücadelede elini kaldıran teröriste bile silah sıkmadığını vurgulayan Vali Memiş, "Türk askeri elini kaldırana silah sıkmaz. Özel harekat polisimiz elini kaldıran teröriste bile silah sıkmaz. Ancak bu yapı masum vatandaşlarımızın üzerine helikopterlerle, zırhlı araçlarla ateş açarak 248 vatandaşımızı şehit ettiler. Ama biz ona rağmen devlet olarak bu hassasiyete çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kriptolu yazışmalar deşifre edildi"

Örgütün kriptolu internet programları üzerinden sağladığı haberleşme içerikleri ve mahremiyet için aldıkları önlemlerin yapılan operasyonlarla deşifre edildiğini kaydeden Vali Memiş, "Örgüt mensubu olanlar yazışmalarına dikkat ediyorlar. Şifre kullanıyorlar, deşifre olmamaya gayret ediyorlar ama arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalarla bunları deşifre etti. Örgütün ileriye dönük eylem ve hareket tarzları, birimlerimizce gerekli istihbarat çalışmalarımızla tespit edildi, ediliyor. En son Rus büyükelçisine yapılan hain saldırı FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı. Terörist polis formalı şahsın FETÖ'cü olduğu en üst düzeyde ifade edildi. Her ne kadar soruşturma devam etse de deliller ve ipuçları o yönde. Arkadan, haince hiçbir suçu olmayan, silahı olmayan Büyükelçiye yönelik yapılan bir eylem. Tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini, hükümetini zor duruma düşürmek ve uluslararası arenada bu ülkeyi güvensiz göstermek amacıyla yapılan bir eylem" şeklinde konuştu.



"Rus Büyükelçi'nin öldürülmesi Türk Polis Teşkilatına karşı yapılan bir eylem"

15 Temmuz hain darbe girişiminin Anayasa'ya, Cumhurbaşkanına, anayasal hükümete yapıldığı kadar Türk Silahlı Kuvvetlerine de yapılmış bir darbe olduğuna değinen Vali Memiş, Rusya Büyükelçisine yapılan eylemin ise Türk Polis Teşkilatına yapıldığına vurgu yaparak, "Sebebi ise uluslararası toplantılara katılan sayın bakanların korumalarına mahcubiyet yaşatmaktı. Yabancı polis teşkilatları, toplantılara katılan bakanların korumalarından bu eylemden sonra gözlerini ayıramıyorlardı. Çünkü polisi FETÖ öyle bir gösterdi ki, muhtemel bir eylemci gibi. Resmi polisimiz uluslararası arenada böyle algılanır oldu. Maalesef işte bu eylem Türk Polis Teşkilatına karşı yapılmış en önemli eylemdir. Ama Allah'ın izniyle biz hem ilimizde hem de 81 vilayetimizde, bu yapıdan emniyet teşkilatımızı temizleyeceğiz, temizlemeye de devam ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerince operasyonların ortak anlayış ve işbirliği içerisinde insan haklarına dayalı, demokratik yönetim anlayışı doğrultusunda, ulusal ve uluslararası hukuka uygun ve hükümetin işkenceye karşı sıfır toleransla sürdüğünü ifade eden Vali Memiş, Gümüşhane'de FETÖ terör örgütü, Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı 1 ortaöğretim, 3'ü yükseköğretim olmak üzere toplam 4 öğrenci yurdu, biri ilköğretim, biri ortaöğretim olmak üzere 2 okula kapatma işlemi uygulandığını, 1 radyo istasyonu ile 3 TV yayın ünitesinin de mühürlendiğini söyledi.



"Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Vali Memiş, Valilik ve emniyetin daha çok idari ve kolluk durumunda olduğunu, Savcılıkta adli boyutu ile işlemlerin devam ettiğini belirterek, "Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katıyorlar. Darbe anında devletinin yanında olan, anayasal sistemin yanında olan bütün Gümüşhaneli hemşerilerime, milletvekillerimize, il ve ilçe belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve herkese teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

26.12.2016 16:39:10 TSI

