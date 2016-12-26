Korkuteli'de kar manzaraları
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yurdun belli bir bölgesini etkisi atına alan kar yağışı zaman zaman çileye dönüşürken, birçok güzelliği de beraberinde getiriyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen Antalyalılar Korkuteli'de karın keyfini çıkardı. Korkuteli'de kar yağışı ve yağış sonrası kartpostalları aratmayan manzaralar oluştu. Eşsiz doğal güzelliklerin yanı sıra, iş yerleri önlerine yapılan kardan adamlar, karda kayan vatandaşlar, araçları yollarda kalan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu.
(AD-İA-Y)
26.12.2016 16:38:47 TSI
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