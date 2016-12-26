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Tiyatro sendika, STK ve odalarla da buluşuyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesinin düzenlediği, usta tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın süpervizörlüğünü yaptığı, Elvan Gruda'nın uyarladığı, Yılmaz Gruda'nın ise yönetmenliğini yaptığı "Ara ki Bulasın!" adlı tiyatro oyunu seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde "Ara ki Bulasın!" adlı tiyatro oyununu izledi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un yanı sıra CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, SES Eskişehir Şube Başkanı Yalçın Mutlu ve çok sayıda SES üyesi katıldı. Oyunu izleyen SES üyeleri kendilerine bu imkanı sağlayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a teşekkür etti.

Oyun başlamadan önce konuşma yapan Başkan Kurt, sağlık emekçilerinin ciddi bir iş yaptığını belirtti. Sahne ve salonlarının herkese açık olduğunu söyleyen Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu tiyatro Eskişehir'in Odunpazarı'nın tiyatrosu. Sahnemiz ve salonlarımız herkese açık. Her şeye rağmen, demokrasi ve insan hakları için sanatı desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bugün geldiği noktayı, bugünden sonra geleceği noktayı da düşünerek değerlendirmek lazım. Önümüzdeki günlerde çok farklı bir mücadelenin içinde olacağız. Umarım hep birlikte oluruz ve o mücadeleden yine hep birlikte zaferle çıkarız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi seyirler diliyorum."

(İHA-MET-Y)



26.12.2016 16:41:13 TSI

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