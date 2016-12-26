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ETOS'tan yılbaşı kahvaltısı



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) üyelerine yılbaşı kahvaltısını gerçekleştirdi.

Her ay rutin olarak üyeleriyle bir araya gelen ETOS'un yılbaşı kahvaltısı olarak düzenlenen konsepte; müzik, dans ve üyeleri birbirlerine aldıkları armağanlarla yeni yıla 'merhaba' dediler. Üyeler hem birlikte kahvaltı yapmanın sevincini yaşarken diğer tarafta da derneğin bir ay içinde yaptıkları etkinliklerin aldıkları sonuçlarının mutluluğunu dile getirdiler.

ETOS Başkanı Nihal Bağcı, dernek üyelerine teşekkür ederek, derneğin her türlü etkinliğine katılarak veya emek olarak destekleri nedeniyle teşekkür etti. Bağcı, ETOS'un Ocak ayı içinde yapacağı etkinlikler hakkında üyelere bilgi verdi.

(MY-MET-Y)



26.12.2016 16:42:24 TSI

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