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Karacabey Belediyesi'nden kırsala destek



(Fotoğraflı)



Bülent Değirmen

BURSA (İHA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölkıyı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Geniş bir coğrafyaya yayılan ve devamlı büyüyen bir ilçe olan Karacabey'de istihdam ve üretime büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ali Özkan, 64 kırsal mahalleye yönelik hizmet yağmurunun süreceğini söyledi. Ali Özkan, kırsal mahallelerde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayanlara desteğinin süreceğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı bütün kırsal mahalleleri dahil edecek şekilde genişletip kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Şüphesiz, ilçemiz tarım ve hayvancılığı merkezi olduğu kadar, tarıma dayalı sanayinin de başkenti. Sürekli büyüyen ve sanayi yatırımlarının gözdesi olan Karacabey'imizdeki çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yanındayız" dedi.

(MŞ)



26.12.2016 16:47:48 TSI

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