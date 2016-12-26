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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir beyaz örtüye teslim olacak

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:44
Eskişehir beyaz örtüye teslim olacak
Eskişehir beyaz örtüye teslim olacak
- Çarşamba günüden itibaren bölge genelinde etkili kar yağışı bekleniyor
- Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek

(Fotoğraflı)

Selim Kuşcu
ESKİŞEHİR (İHA) - Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, bölge genelinin çarşamba gününden itibaren kar yağışlı bir hava kütlesinin etkisi altına gireceğini söyledi.
Hava tahminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Tarınç, geçtiğimiz hafta sonu, kar yağışları gözlendiğini ve bu yağışların özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğunu hatırlattı. Bugün haftanın ilk iş gününde ise kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeciğini söyleyen Tarınç, "Şuanda yağışlı periyot üzerimizden doğuya doğru hareketiyle bir boşluk veriyor ki; salı günü kar yağışı beklemiyoruz. Bugün en yüksek hava sıcaklığını 2 derece olarak ölçtük. Önümüzdeki günler tekrardan bir kar yağışını alacağız" dedi.

Çarşamba gününden itibaren bölge geneli kara teslim olacak
Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan yeni kar yağışlı ve soğuk hava kütlesinin, Bursa ve Bilecik'ten başlayarak tüm bölgeyi etkisi altına alacağına dikkat çekerek, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri, hafta başına kadar aralıklarla kar yağışlı geçecek. Çarşamba günü sıfırın altında 3 derece gece sıcaklığı, gündüz 1 derece iken, perşembe gününden itibaren bu mevcut hava kütlesine ilaveten yeni bir soğuk havanın da balkanlardan çöküşüyle gece ve gündüz sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek" ifadelerini kullandı.

Gece ve gündüz sıcaklıkları neredeyse birbirlerine eşit olacak
Gece ve gündüz sıcaklıklarının sıfırın altına olacağını aktaran Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç, konuşmasına şöyle devam etti:
"Neredeyse gece ve gündüz sıcaklıkları eksi 2 ve eksi 3 gibi birbirine yakın değerlerde olacak. Bu haftanın çarşamba günü başlayacak olan kar yağışı, hafta başına kadar yer yer etkili olacak. Tabii ki, rüzgarlarda bu arada kuzeyli yönlerden perşembe ve cuma günü orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice esecek."
Meteoroloji Uzmanı Belgin Tarınç ayrıca, buzlanma ve don olayları, ulaşımda aksamalar ve düşük sıcaklıklara karşı vatandaşlar ile yetkilileri de uyardı.
(SK-MET-Y)

26.12.2016 16:48:14 TSI
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