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Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik güven tazeledi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Engelliler Dayanışma Derneğinin 4.'üncü olağan genel kurulu yapıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan İsmail Çelik yeniden başkanlığa seçildi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi. Genel kurula katılan 80 üyenin oy kullandığı seçimde 1 boş, 1 geçersiz ve 78 geçerli oy ile İsmail Çelik'in listesine oy verilerek, yeni yönetim kurulunu oluşturuldu.

Başkan İsmail Çelik, genel kurula katılarak kendisine destek veren tüm dernek üyelerine teşekkür etti. Başkan Çelik, "Yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile engellilere yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Kurulumuza divan başkanlığını yapan Tüketici Hakları Derneği Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı'ya, genel kurulumuza şeref veren, Kuzey Kafkas Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Nilüfer'e ve genel kurulumuza katılım sağlayan tüm üyelerimize çok teşekkür ederim" dedi.

(İC-MET-Y)



26.12.2016 16:49:30 TSI

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