27 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hastalara "Bel" eğitimi

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:45
Hastalara "Bel" eğitimi
Hastalara "Bel" eğitimi

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde verilen Bel eğitimi hastalardan büyük ilgi görüyor.
Fizyoterapist tarafından, bel ağrısının yaşamdaki yeri ve önemi anlatılırken hastalığın görülme sıklığı, hastalığın nedenleri, risk faktörleri, korunmak için ne yapılması gerektiği ve tedavilerine yer veriliyor. Fizyoterapistler, hastalara omurganın anatomisi, fonksiyonları, omurganın hareket mekaniği, ergonomiyi (doğru ve estetik hareket bilimi) anlatıyor. Diyetisyenler, bel sağlığında kilo kontrolünün önemi konusunda bilgilendirirken fizik tedavi teknikerleri günlük yaşam hareketlerindeki doğru ve yanlışlar, karın ve bel kaslarının egzersiz yöntemlerine değiniyor.
Uzunköprü Devlet Hastanesinde yatarak tedavi görürken eğitime katılan hastalar başta olmak üzere Ortopedi Polikliniği hastaları ve diğer polikliniklerden doktorların eğitime katılmasında fayda gördüğü hastalar bel eğitimine katılıyor. Eğitimler haftanın Çarşamba günleri veriliyor.
(EY-MEF-Y)

26.12.2016 16:49:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Edirne'de gizli buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

EDİRNE'DE GİZLİ BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN YILBAŞI KONSERİNE DAVET
Kırcasalih Belde Belediyesi'nde toplu sözleşme memnuniyeti
YEREL

KIRCASALİH BELDE BELEDİYESİ'NDE TOPLU SÖZLEŞME MEMNUNİYETİ
Edirne'deki cinayet
YEREL

EDİRNE'DEKİ CİNAYET

Edirne'den kısa kısa
YEREL

EDİRNE'DEN KISA KISA

Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonları
YEREL

EDİRNE'DE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONLARI

Edirne'de &quot;Şeyh Bedreddin heykeli&quot; tartışması
YEREL

EDİRNE'DE "ŞEYH BEDREDDİN HEYKELİ" TARTIŞMASI
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

Bakan Müezzinoğlu Edirne'de
YEREL

BAKAN MÜEZZİNOĞLU EDİRNE'DE

Ahilik Esnaf Fonu kurulacak
YEREL

AHİLİK ESNAF FONU KURULACAK
Uzunköprü Devlet Hastanesinde &quot;Bel okulu&quot;
YEREL

UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİNDE "BEL OKULU"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Edirne'de
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU, EDİRNE'DE