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Hastalara "Bel" eğitimi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde verilen Bel eğitimi hastalardan büyük ilgi görüyor.

Fizyoterapist tarafından, bel ağrısının yaşamdaki yeri ve önemi anlatılırken hastalığın görülme sıklığı, hastalığın nedenleri, risk faktörleri, korunmak için ne yapılması gerektiği ve tedavilerine yer veriliyor. Fizyoterapistler, hastalara omurganın anatomisi, fonksiyonları, omurganın hareket mekaniği, ergonomiyi (doğru ve estetik hareket bilimi) anlatıyor. Diyetisyenler, bel sağlığında kilo kontrolünün önemi konusunda bilgilendirirken fizik tedavi teknikerleri günlük yaşam hareketlerindeki doğru ve yanlışlar, karın ve bel kaslarının egzersiz yöntemlerine değiniyor.

Uzunköprü Devlet Hastanesinde yatarak tedavi görürken eğitime katılan hastalar başta olmak üzere Ortopedi Polikliniği hastaları ve diğer polikliniklerden doktorların eğitime katılmasında fayda gördüğü hastalar bel eğitimine katılıyor. Eğitimler haftanın Çarşamba günleri veriliyor.

(EY-MEF-Y)



26.12.2016 16:49:42 TSI

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