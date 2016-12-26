AKUT, itfaiye eğitimlerini tamamladı
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Selim Kuşcu
ESKİŞEHİR (İHA) - Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, gönüllü olarak katıldıkları itfaiyecilik eğitimlerini tamamladı.
AKUT'tan yapılan açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 4 haftadır devam eden gönüllü itfaiyecilik eğitiminin tamamlandığı belirtildi. Açıklamda şu ifadele yer verildi:
"Yangın, sel, su baskını, heyelan, göçük gibi doğal afetler başta olmak üzere su altı, kaybolma ve kaza operasyonlarında destek talebi geldiğinde AKUT Eskişehir ekibi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na her türlü desteği vermeye hazırız. Felaketlere karşı daha hazırlıklı bir kent yaratmak için eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek."
(SK-MET-Y)
26.12.2016 16:50:19 TSI
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