YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AKUT, itfaiye eğitimlerini tamamladı

AKUT, itfaiye eğitimlerini tamamladı



(Fotoğraflı)



Selim Kuşcu

ESKİŞEHİR (İHA) - Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir ekibi, gönüllü olarak katıldıkları itfaiyecilik eğitimlerini tamamladı.

AKUT'tan yapılan açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, 4 haftadır devam eden gönüllü itfaiyecilik eğitiminin tamamlandığı belirtildi. Açıklamda şu ifadele yer verildi:

"Yangın, sel, su baskını, heyelan, göçük gibi doğal afetler başta olmak üzere su altı, kaybolma ve kaza operasyonlarında destek talebi geldiğinde AKUT Eskişehir ekibi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na her türlü desteği vermeye hazırız. Felaketlere karşı daha hazırlıklı bir kent yaratmak için eğitimlerimiz ve çalışmalarımız devam edecek."

(SK-MET-Y)



26.12.2016 16:50:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER