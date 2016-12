YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Togar: "Tekkeköy 33 ayda 33 yılık hizmet aldı"

Togar: "Tekkeköy 33 ayda 33 yılık hizmet aldı"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Tekkeköy'ün 33 ayda 33 yıllık hizmet aldığını söyledi.

AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen aralık ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı 2016 yılı son İlçe Danışma Meclisi Toplantısı; Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Tekkeköy AK Parti İlçe Başkan Vekili Muhammet Üstün, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülşen Maral, Belediye Meclis üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, mahalle başkanları ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Danışma meclisi toplantısında kısa bir konuşma yapan Muhammet Üstün, "Ülkemiz bu günlerde özellikle zor bir süreçten geçiyor. İç ve dış tehdit unsurları ülkemizin gelişmesi ve büyümesini engellemek için her türlü yola başvuruyorlar. Ama milletimiz ve AK kadrolarımız bu oyunları bozarak devletinin yanında dik durarak güçlü Türkiye için elinden geleni yapıyor. Siyasi anlamda da engel olan Anayasamızdaki tıkanıklığı da anayasa değişikliği ile aştığımızda gerçek manada Ülkemiz önündeki bir engel daha kalkmış olacak. AK Parti teşkilatlarında yer alan ve her daim yer alanda emek harcayan, ter döken tepeden tırnağa teşkilatımıza özverili çalışmalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde daha birçok çalışmayı birlikte gerçekleştireceğimize inancımız tamdır" dedi.



"Tekkeköy AK parti iktidarıyla buluşunca şaha kalktı"

33 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen hizmet atağı ile ilçede yıllardır yapılamayanların yapıldığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy tabiri caiz ise 33 ayda 33 yıllık hizmeti aldı. İlçede yıllardır değişmez denilen birçok noktada yaptığımız çalışmalar ve projeler neticesinde farkı hissettirdik. Bu değişim ve gelişim özellikle fiziki yapı yönünden fark ediliyor. Atmış yıllık ilçe tarihinde tek bir ana caddesi olan Tekkeköy'ümüze yeni caddeler, bulvarlar, yollar ekledik. Yine ilçenin çıkışını farklı bir cadde üzerinden yaparak gelişimi ve yerleşimi farklı noktalara doğru kaydırdık. İlçe merkezimizdeki caddemizi ve meydanımızı Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde sil baştan düzenleyerek prestijli ilçemize yaraşır bir görünüme büründürdük. İlçemizin değerine her yönden değer kattık. Parklardan yollara, projelerimizden çalışmalarımıza kadar tüm hizmetlerimizi insan odaklı gerçekleştirerek halkımıza hizmettin en iyisini sunduk. Tekkeköy Samsun'daki büyüme hızı en yüksek olan ilçeler arasında yer alıyor. Bu ilçenin nüfusunun artmasının yanında yeni binalar ve yeni yerleşim yerlerinin oluşmasına öncülük ediyor. İlçemiz göç alan bir yerleşim yeri haline geldi. Karadeniz Bölgesi'nin en gözde merkezlerinden birisi artık Tekkeköy oldu. Yol, kaldırım, alt yapı, kültürel ve sosyal çalışmalar ve rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında adından söz ettirecek birçok projeyi ve çalışmayı hayata geçirdik. Halka hizmet ibadettir anlayışı çerçevesinde durmadan duraklamadan halkımıza hizmetimize yine halkımızdan aldığımız enerji ile sürdürüyoruz. İlçemiz merkezine kurulan pazar yerinin daha modern daha kullanışlı olabilmesi için projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile bazı mahallelerimizi yeniden imar ederek modern bir yapılaşmaya kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızda ve hizmetlerimizde en büyük pay teşkilatımızdır. Yediden yetmişe gece gündüz dur durak bilmeden çalışan ter döken tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ederim. Bugüne kadar nasıl çalıştık ise bu günden sonra da daha azimli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)



26.12.2016 16:51:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER