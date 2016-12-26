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Antalya Emniyet'ten Yeşildere'ye sıkı takip

- 180 polis katıldı, araması bulunan70 kişi yakalandı



ANTALYA (İHA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı 180 kişilik ekip, Yeşildere Mahallesi'nde 4 gün süren uygulama gerçekleştirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri, Çevik Kuvvet, Asayiş ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli 180 kişilik polis ekibi, Yeşildere Mahallesi'nde uygulama gerçekleştirdi. 4 gün boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 70 kişiye işlem yapıldı. Şahışlarda yapılan aramalarda eroin, metamfetamin, extasy hap, kokain, esrar, bonzai maddeleri ele geçirilirken, bu suçlardan adliyeye sevk edilen 3 kişinin tutuklandığı kaydedildi. Ekipler kontrol uygulamarında ayrıca 49 araca trafik yönünden 53.305 TL cezai işlem yapıp, 5 adet çalıntı motor ele geçirdiği bildirildi.

(SM-



26.12.2016 16:52:05 TSI

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