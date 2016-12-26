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Tepe Mahallesi'nin su sorununa sondajlı çözüm



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes Merkez Tepe Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj kuyusuyla mahalleye yeterli içme suyunu temin ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinin Merkez Tepe Mahallesi'nde yaşanan yetersiz içme suyu sorununa mahallede yaptığı sondaj çalışmasıyla son veriyor. MASKİ, su ihtiyacını doğal kaynak suyundan sağlayan ve özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çeken mahalleye 240 metre derinliğinde yeni bir sondaj kuyusu kazandırdı. MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından açılan sondaj kuyusundan saatte 6 ton veriminde su elde edildi. Sondajın devreye alınarak mahalleye yeni sondajdan su temin edilebilmesi için dairede görevli mühendisler tarafından elektrik projelerinin hazırlanmasına yönelik ölçümler gerçekleştirildi. Enerji nakil hattının da döşenmesi ile birlikte yeni sondaj kuyusu faaliyete geçirilecek. İl genelinde yeni sondajlarla içme suyu sorunlarını bir bir çözüme ulaştıran MASKİ'nin, Merkez Tepe'de yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında, su sıkıntısı çeken mahallelerden biri daha yeterli suya kavuşmanın sevincini yaşayacak.

(AY-Y)



26.12.2016 16:52:12 TSI

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