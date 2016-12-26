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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet

26 Aralık 2016 Pazartesi, 16:49
Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet
Başkan Gürkan'dan yılbaşı konserine davet

(Fotoğraflı)

Tamer Yavuz
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi, yılın son günü olan 31 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saraçlar Caddesi ve Barış Parkı'nda düzenleyeceği yılbaşı konseriyle 2017'ye 'Merhaba' diyecek.
Edirne Belediyesi kentin farklı iki noktasında düzenleyeceği konserlerle yeni yıl coşkusunu sokaklara taşımaya hazırlanıyor. 31 Aralık 2016 Cumartesi Günü Saat: 22.30'da Saraçlar Caddesi'nde Özcan Aksu ve Balkan Hattı Orkestrası müzikseverlerle buluşacak. Yılbaşı konserlerinin ikinci durağı ise suni gölet olarak da bilinen Barış Parkı olacak. Saat. 22.30'da başlayacak olan konserde Müjdat ve Grup Mecnun ile Ozan Özışık sahne alacak.

Edirne, 2017'yi havai fişek gösterisiyle karşılayacak
Saatler 24.00'ı gösterdiğinde ise Edirne 2017'yi havai fişek gösterisiyle karşılayacak. Edirne halkına alternatif bir yılbaşı akşamı sunmak istediklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Gelin hep birlikte yeni yıldan huzuru, barışı, sevgiyi ve kardeşliği dileyelim" diyerek tüm Edirne halkını konserlere davet etti. 2017 yılını iyi dileklerle karşılamak istediklerini ifade eden Gürkan, "2017, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz, umutlarımızın yeşerdiği bir yıl olsun. Kalbimizdeki sevgi hiç eksik olmasın" dedi.
(TY-MEF-Y)

26.12.2016 16:52:22 TSI
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